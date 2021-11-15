https://ria.ru/20211115/swift-1759055965.html

Аудитор Счетной палаты оценил вероятность отключения России от SWIFT

Аудитор Счетной палаты оценил вероятность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 15.11.2021

Аудитор Счетной палаты оценил вероятность отключения России от SWIFT

Отключение России от SWIFT является маловероятным событием и аналогично объявлению экономической войны; при этом такое решение может нарушить транзакции России... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:33

2021-11-15T09:33

2021-11-15T11:02

экономика

счетная палата рф

алексей саватюгин

swift

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Отключение России от SWIFT является маловероятным событием и аналогично объявлению экономической войны; при этом такое решение может нарушить транзакции России с глобальным миром, но не должно нарушить внутреннюю финансовую систему, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин."Отключение России от SWIFT мне кажется еще менее вероятным событием, чем ограничения на вторичный рынок нашего госдолга. В истории цивилизации были только разовые случаи отключения отдельных стран от глобальных систем передачи информации, таких как SWIFT, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это очень серьезно, аналогично объявлению экономической войны", - сказал Саватюгин.Он отметил, что заставить SWIFT принять такое решение не так просто юридически, поскольку это негосударственная корпорация и не принадлежит какому-то конкретному правительству или стране."Впрочем, сейчас нет оснований серьезно ужесточать риторику в отношении России, не говоря уже о конкретных действиях. Такое решение может нарушить наши транзакции с глобальным миром, но уже не должно нарушить нашу внутреннюю финансовую систему. В целом это ни нам, ни им не нужно", - добавил аудитор.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210823/swift-1746794596.html

https://ria.ru/20210608/swift-1736178080.html

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экономика, счетная палата рф, алексей саватюгин, swift, россия