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Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни"

Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни" - РИА Новости, 15.11.2021

Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни"

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", экс-главы ГУМЧС по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:27

2021-11-15T17:27

2021-11-15T17:27

происшествия

кемерово

конституционный суд рф

пожар в торговом центре в кемерово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который усомнился в конституционности ряда норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, следует из материалов на сайте КС."Жалоба гражданина А.С. Мамонтова на нарушение его конституционных прав статьей 242 и частями первой и третьей статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации… принята к рассмотрению", - сообщается на сайте КС России.Дата рассмотрения пока не указывается. Оспариваемые заявителем нормы УПК касаются неизменности состава суда в ходе разбирательства, а также права суда избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого.Согласно жалобе, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, заявитель усмотрел нарушение своих конституционных прав в том, что на основании оспариваемых положений УПК РФ в декабре 2020 года вопрос о продлении его ареста рассмотрел не тот судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве находится уголовное дело, из-за "длительной нетрудоспособности" своей коллеги.При этом, как отмечается в жалобе, вопреки требованиям УПК судебное разбирательство уголовного дело не началось с начала, как это требуется при смене судьи. В январе 2021 года рассмотрение дела продолжила та же судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве оно изначально находится. Добиться отмены решения о продлении срока ареста в вышестоящих судах Мамонтову не удалось, он по-прежнему в СИЗО."Мамонтовым А.С. и его защитником… были исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено в соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации", - говорится в жалобе.Заводский райсуд Кемерово в ноябре приговорил восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима. Дело, по которому проходит Мамонтов, еще рассматривается судом, ему вменили статьи "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.

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кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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