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Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни"
Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни" - РИА Новости, 15.11.2021
Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни"
Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", экс-главы ГУМЧС по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:27
2021-11-15T17:27
происшествия
кемерово
конституционный суд рф
пожар в торговом центре в кемерово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который усомнился в конституционности ряда норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, следует из материалов на сайте КС."Жалоба гражданина А.С. Мамонтова на нарушение его конституционных прав статьей 242 и частями первой и третьей статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации… принята к рассмотрению", - сообщается на сайте КС России.Дата рассмотрения пока не указывается. Оспариваемые заявителем нормы УПК касаются неизменности состава суда в ходе разбирательства, а также права суда избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого.Согласно жалобе, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, заявитель усмотрел нарушение своих конституционных прав в том, что на основании оспариваемых положений УПК РФ в декабре 2020 года вопрос о продлении его ареста рассмотрел не тот судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве находится уголовное дело, из-за "длительной нетрудоспособности" своей коллеги.При этом, как отмечается в жалобе, вопреки требованиям УПК судебное разбирательство уголовного дело не началось с начала, как это требуется при смене судьи. В январе 2021 года рассмотрение дела продолжила та же судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве оно изначально находится. Добиться отмены решения о продлении срока ареста в вышестоящих судах Мамонтову не удалось, он по-прежнему в СИЗО."Мамонтовым А.С. и его защитником… были исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено в соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации", - говорится в жалобе.Заводский райсуд Кемерово в ноябре приговорил восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима. Дело, по которому проходит Мамонтов, еще рассматривается судом, ему вменили статьи "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
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происшествия, кемерово, конституционный суд рф, пожар в торговом центре в кемерово
17:27 15.11.2021
 
Конституционный суд принял жалобу фигуранта дела "Зимней вишни"

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа заседании Конституционного суда РФ
На заседании Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который усомнился в конституционности ряда норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, следует из материалов на сайте КС.
"Жалоба гражданина А.С. Мамонтова на нарушение его конституционных прав статьей 242 и частями первой и третьей статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации… принята к рассмотрению", - сообщается на сайте КС России.
Дата рассмотрения пока не указывается. Оспариваемые заявителем нормы УПК касаются неизменности состава суда в ходе разбирательства, а также права суда избрать, изменить или отменить меру пресечения в отношении подсудимого.
Согласно жалобе, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, заявитель усмотрел нарушение своих конституционных прав в том, что на основании оспариваемых положений УПК РФ в декабре 2020 года вопрос о продлении его ареста рассмотрел не тот судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве находится уголовное дело, из-за "длительной нетрудоспособности" своей коллеги.
Генеральный директор управляющей компании ТРК Зимняя вишня Кемерово Надежда Судденок, приговоренная Заводским районным судом в Кемерово к 13,5 годам по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня, после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:16
Родственники погибших обжалуют приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"
При этом, как отмечается в жалобе, вопреки требованиям УПК судебное разбирательство уголовного дело не началось с начала, как это требуется при смене судьи. В январе 2021 года рассмотрение дела продолжила та же судья Центрального райсуда Кемерово, в чьем производстве оно изначально находится. Добиться отмены решения о продлении срока ареста в вышестоящих судах Мамонтову не удалось, он по-прежнему в СИЗО.
"Мамонтовым А.С. и его защитником… были исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено в соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации", - говорится в жалобе.
Заводский райсуд Кемерово в ноябре приговорил восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима. Дело, по которому проходит Мамонтов, еще рассматривается судом, ему вменили статьи "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество".
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
 
ПроисшествияКемеровоКонституционный суд РФПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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