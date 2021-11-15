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Суд на Урале оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование
Суд на Урале оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование - РИА Новости, 15.11.2021
Суд на Урале оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование
В Екатеринбурге признали невиновными бывших сотрудников полиции, осужденных за групповое изнасилование, такое решение вынес Ленинский районный суд. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:40
2021-11-15T20:46
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге признали невиновными бывших сотрудников полиции, осужденных за групповое изнасилование, такое решение вынес Ленинский районный суд.Ранее эта же инстанция приговорила троих подсудимых — Бессарабова А.С., Мустафина В.К. и Тропина В.А. — к срокам от шести лет до 6,5 года колонии. Позже Свердловский областной суд отменил этот вердикт и вернул дело на пересмотр. Фигурантов освободили из-под стражи, но запретили им общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями и обязали являться на заседания.В понедельник нижестоящий суд оправдал обвиняемых из-за отсутствия состава преступления. Приговор пока не вступил в законную силу. По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС, угрожая, надругались над девушкой 1997 года рождения в служебном автомобиле. Стражам порядка предъявили обвинения по статьям 131 и 132 УК России ("Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Им грозило до десяти лет тюрьмы. Полицейских уволили со службы.
https://ria.ru/20211112/iznasilovanie-1758704862.html
https://ria.ru/20211101/devushka-1757257342.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, россия
10:40 15.11.2021 (обновлено: 20:46 15.11.2021)
 
Суд на Урале оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование

Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование девушки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В Екатеринбурге признали невиновными бывших сотрудников полиции, осужденных за групповое изнасилование, такое решение вынес Ленинский районный суд.
Ранее эта же инстанция приговорила троих подсудимых — Бессарабова А.С., Мустафина В.К. и Тропина В.А. — к срокам от шести лет до 6,5 года колонии. Позже Свердловский областной суд отменил этот вердикт и вернул дело на пересмотр. Фигурантов освободили из-под стражи, но запретили им общаться между собой, с потерпевшей и свидетелями и обязали являться на заседания.
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В понедельник нижестоящий суд оправдал обвиняемых из-за отсутствия состава преступления. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС, угрожая, надругались над девушкой 1997 года рождения в служебном автомобиле. Стражам порядка предъявили обвинения по статьям 131 и 132 УК России ("Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Им грозило до десяти лет тюрьмы. Полицейских уволили со службы.
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ПроисшествияЕкатеринбургВалерий ГорелыхРоссия
 
 
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