https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html

Самый кошмарный сценарий с коронавирусом

Названы сценарии развития коронавируса - РИА Новости, 15.11.2021

Самый кошмарный сценарий с коронавирусом

Что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T02:08

2021-11-15T02:08

2021-11-15T02:08

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

владислав жемчугов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 специалисты просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, отметил он.Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач."Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса, – ред.), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола", – пояснил специалист по особо опасным инфекциям.У коронавируса есть три варианта развития, считает он."Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", – объяснил в интервью радио Sputnik Владислав Жемчугов.Самым надежным на сегодняшний день способом защиты от коронавируса остается вакцинация.

https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758786126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, владислав жемчугов