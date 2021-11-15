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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/stsenarii-1759041842.html
Самый кошмарный сценарий с коронавирусом
Названы сценарии развития коронавируса - РИА Новости, 15.11.2021
Самый кошмарный сценарий с коронавирусом
Что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T02:08
2021-11-15T02:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
владислав жемчугов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 специалисты просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, отметил он.Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач."Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса, – ред.), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола", – пояснил специалист по особо опасным инфекциям.У коронавируса есть три варианта развития, считает он."Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", – объяснил в интервью радио Sputnik Владислав Жемчугов.Самым надежным на сегодняшний день способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, владислав жемчугов
02:08 15.11.2021
 
Названы сценарии развития коронавируса

Инфекционист Жемчугов заявил о трех сценариях развития ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 специалисты просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, отметил он.
"Атипичная пневмония (SARS, – ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, – ред.) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе", – сказал Владислав Жемчугов.
Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач.
"Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса, – ред.), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола", – пояснил специалист по особо опасным инфекциям.
У коронавируса есть три варианта развития, считает он.
"Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа", – объяснил в интервью радио Sputnik Владислав Жемчугов.
Самым надежным на сегодняшний день способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Владислав Жемчугов
 
 
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