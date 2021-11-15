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ЦБ может рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки

ЦБ может рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.11.2021

ЦБ может рассмотреть дальнейшее повышение ключевой ставки

Невозможно держать ставку низкой и отпустить инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:52

2021-11-15T12:52

2021-11-15T12:52

экономика

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Невозможно держать ставку низкой и отпустить инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина."Единственный способ заякорить инфляционные ожидания — это возвращать инфляцию к цели. Люди должны приобрести собственный, достаточно продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен, не опасаясь, что завтра их благополучие будет разрушено", — сказала она, выступая в Госдуме.Без вмешательства Банка России тут не обойтись, добавила его председатель."Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5 процента и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей", — уточнила Набиуллина.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим финорганизациям на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности. Двадцать второго октября Центробанк в шестой раз подряд принял решение о повышении ключевой ставки — показатель достиг 7,5 процента годовых. Шаг нацелен на снижение темпов инфляции и укрепление курса национальной валюты. Также это может привести к росту процентов по кредитам и вкладам.

россия

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2021

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экономика, эльвира набиуллина, россия