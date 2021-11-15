https://ria.ru/20211115/ssha-1759050546.html

Флагман ВМС США завершил операции в Черном море

Флагман ВМС США завершил операции в Черном море - РИА Новости, 15.11.2021

Флагман ВМС США завершил операции в Черном море

Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney уходит из Черного моря, сообщается в твиттере флота. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:31

2021-11-15T08:31

2021-11-15T11:17

сша

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney уходит из Черного моря, сообщается в твиттере флота.На борту находятся сотрудники штаба Шестого флота и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.Mount Whitney зашел в Черное море две недели назад. Он побывал в Батуми, а затем принял участие в учениях PASSEX — вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины отработал взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО. За маневрами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.В российском Минобороны истинной целью учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В МИД действия США и НАТО расценили как очередную попытку испытать Россию на прочность и предупредили, что это "игра с огнем".

https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html

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2021

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сша, военно-морские силы сша