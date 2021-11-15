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Флагман ВМС США завершил операции в Черном море
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море - РИА Новости, 15.11.2021
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney уходит из Черного моря, сообщается в твиттере флота. РИА Новости, 15.11.2021
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сша
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney уходит из Черного моря, сообщается в твиттере флота.На борту находятся сотрудники штаба Шестого флота и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.Mount Whitney зашел в Черное море две недели назад. Он побывал в Батуми, а затем принял участие в учениях PASSEX — вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины отработал взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО. За маневрами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.В российском Минобороны истинной целью учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В МИД действия США и НАТО расценили как очередную попытку испытать Россию на прочность и предупредили, что это "игра с огнем".
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сша, военно-морские силы сша
08:31 15.11.2021 (обновлено: 11:17 15.11.2021)
 
Флагман ВМС США завершил операции в Черном море

Флагман ВМС США Mount Whitney завершил операции в Черном море

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetФлагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море. 15 ноября 2021
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море. 15 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney во время перехода из Черного в Средиземное море. 15 ноября 2021
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney уходит из Черного моря, сообщается в твиттере флота.

"Mount Whitney <…> начал переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября", — говорится в сообщении.

На борту находятся сотрудники штаба Шестого флота и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.
Mount Whitney зашел в Черное море две недели назад. Он побывал в Батуми, а затем принял участие в учениях PASSEX — вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины отработал взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО. За маневрами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.
В российском Минобороны истинной целью учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В МИД действия США и НАТО расценили как очередную попытку испытать Россию на прочность и предупредили, что это "игра с огнем".
Штабной корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море
 
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