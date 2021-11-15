https://ria.ru/20211115/spravka-1759198544.html

Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19

Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19

Минздрав РФ утвердил форму справки о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни, соответствующий приказ ведомства опубликован на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:00

2021-11-15T21:00

2021-11-15T21:34

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ утвердил форму справки о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" согласно приложению №1 к настоящему приказу", - говорится в документе.Справка о прививке от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни выдается по устному запросу непосредственно после прививки или установления противопоказания, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко."Справка выдается на основании устного запроса гражданина в следующих случаях: непосредственно после каждого случая введения вакцины (ее компонентов) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установления наличия медицинского противопоказания к вакцинации. Сведения о введении всех компонентов вакцины в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата отражаются в одной справке", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Вторым обоснованием для выдачи справки, согласно документу, является обращение гражданина в медицинскую организацию в иное время после вакцинации или ревакцинации, установления медицинского противопоказания к вакцинации.Также сертификат о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни формируется автоматически через единый портал госуслуг, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко."Медицинская документация "Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", формируется в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно нему, сертификат формируется на русском и английском языках не позднее 3 дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации против коронавируса или о перенесенном ковиде. До завершения вакцинации сведения о введении первого компонента отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе и на едином портале госуслуг.QR-код находится в левом верхнем углу справки, при проверке его через интернет предоставляет сведения о сроке действия кода, дате рождения, первых буквах фамилии, имени, отчества, а также первые две цифры серии и последние три - номера паспорта.При обновлении данных о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных данных, говорится в документе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии