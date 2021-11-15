https://ria.ru/20211115/spravka-1759198544.html
Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19
Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19
Минздрав РФ утвердил форму справки о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни, соответствующий приказ ведомства опубликован на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:00
2021-11-15T21:00
2021-11-15T21:34
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ утвердил форму справки о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" согласно приложению №1 к настоящему приказу", - говорится в документе.Справка о прививке от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни выдается по устному запросу непосредственно после прививки или установления противопоказания, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко."Справка выдается на основании устного запроса гражданина в следующих случаях: непосредственно после каждого случая введения вакцины (ее компонентов) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установления наличия медицинского противопоказания к вакцинации. Сведения о введении всех компонентов вакцины в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата отражаются в одной справке", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Вторым обоснованием для выдачи справки, согласно документу, является обращение гражданина в медицинскую организацию в иное время после вакцинации или ревакцинации, установления медицинского противопоказания к вакцинации.Также сертификат о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни формируется автоматически через единый портал госуслуг, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко."Медицинская документация "Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", формируется в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно нему, сертификат формируется на русском и английском языках не позднее 3 дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации против коронавируса или о перенесенном ковиде. До завершения вакцинации сведения о введении первого компонента отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе и на едином портале госуслуг.QR-код находится в левом верхнем углу справки, при проверке его через интернет предоставляет сведения о сроке действия кода, дате рождения, первых буквах фамилии, имени, отчества, а также первые две цифры серии и последние три - номера паспорта.При обновлении данных о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных данных, говорится в документе.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
21:00 15.11.2021 (обновлено: 21:34 15.11.2021)
Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19
Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19 или противопоказаниях
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Минздрав РФ
утвердил форму справки о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни, соответствующий приказ ведомства опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" согласно приложению №1 к настоящему приказу", - говорится в документе.
Справка о прививке от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни выдается по устному запросу непосредственно после прививки или установления противопоказания, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
"Справка выдается на основании устного запроса гражданина в следующих случаях: непосредственно после каждого случая введения вакцины (ее компонентов) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установления наличия медицинского противопоказания к вакцинации. Сведения о введении всех компонентов вакцины в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата отражаются в одной справке", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Вторым обоснованием для выдачи справки, согласно документу, является обращение гражданина в медицинскую организацию в иное время после вакцинации или ревакцинации, установления медицинского противопоказания к вакцинации.
Также сертификат о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни формируется автоматически через единый портал госуслуг, следует из приказа за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
"Медицинская документация "Медицинский сертификат о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", формируется в автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нему, сертификат формируется на русском и английском языках не позднее 3 дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации против коронавируса или о перенесенном ковиде. До завершения вакцинации сведения о введении первого компонента отображаются в записи о вакцинации в информационном ресурсе и на едином портале госуслуг.
QR-код находится в левом верхнем углу справки, при проверке его через интернет предоставляет сведения о сроке действия кода, дате рождения, первых буквах фамилии, имени, отчества, а также первые две цифры серии и последние три - номера паспорта.
При обновлении данных о прививках от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных данных, говорится в документе.