12:02 15.11.2021 (обновлено: 13:22 15.11.2021)
В Совфеде предложили Минфину не повышать акцизы на крепкий алкоголь
Сенатор Рябухин: в Совфеде предложили Минфину не повышать акцизы на крепкий алкоголь
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Татьяна Захарченко. Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать рост производства суррогатов, сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от этой меры, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
Минфин РФ предложил повысить в России с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% - до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей. Минфин указывает, что минимальные цены формируются с учетом себестоимости, рентабельности и налогов.
"Я считаю, что в этой ситуации, когда у нас сбалансирован бюджет, есть дополнительные доходы, ФНБ достаточно крепким стал, повышение акцизов будет провоцировать рост суррогатов", - сказал законодатель.
Летом дополнительное повышение акцизов на алкоголь называлось в СМИ среди мер, рассматривавшихся Минфином для пополнения бюджета. Вместе с тем бизнес, напротив, просил министерство заморозить акциз на алкоголь.
Сенатор подчеркнул, что рост самогоноварения в России по прогнозам текущего года составит около 20%, это большой показатель. "Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя", - сказал он, отметив, что такая "продукция" производится в гаражах, промзонах. При этом парламентарий напомнил, что благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя было закрыто более 700 заводов.
"Мы направили свои предложения Минфину, рекомендовали воздержаться (от повышения акцизов - ред.)", - сказал Рябухин.
По его мнению, также надо дождаться, чтобы были сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС. Рябухин подчеркнул, что в Белоруссии акцизы на алкоголь ниже российского уровня на 20%, в Казахстане - на 50%, в Киргизии - в пять раз. "Если мы оторвемся от наших партнеров по ТС и ЕАЭС, мы создадим неблагоприятные условия для добросовестных производителей России", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что поскольку границы между странами прозрачные, после очередного повышения акцизов в России сюда фурами пойдет водка из соседних стран.
Кроме того, российский потребитель "посчитает свой бюджет" в плане приобретения алкоголя в магазине или у тех, кто занимается самогоноварением.