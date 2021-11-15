https://ria.ru/20211115/sovfed-1759086644.html

В Совфеде предложили Минфину не повышать акцизы на крепкий алкоголь

В Совфеде предложили Минфину не повышать акцизы на крепкий алкоголь - РИА Новости, 15.11.2021

В Совфеде предложили Минфину не повышать акцизы на крепкий алкоголь

Татьяна Захарченко. Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать рост производства суррогатов, сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от этой меры,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:02

2021-11-15T12:02

2021-11-15T13:22

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

здоровье - общество

таможенный союз

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Татьяна Захарченко. Повышение акцизов на крепкий алкоголь может вызвать рост производства суррогатов, сенаторы рекомендовали Минфину отказаться от этой меры, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.Минфин РФ предложил повысить в России с 1 января минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Так, минимальную розничную цену на водку планируется повысить на 7,4% - до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра с действующих 243 рублей. Минимальные цены на коньяк могут вырасти на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 литра с текущих 446 рублей. Минфин указывает, что минимальные цены формируются с учетом себестоимости, рентабельности и налогов.Летом дополнительное повышение акцизов на алкоголь называлось в СМИ среди мер, рассматривавшихся Минфином для пополнения бюджета. Вместе с тем бизнес, напротив, просил министерство заморозить акциз на алкоголь.Сенатор подчеркнул, что рост самогоноварения в России по прогнозам текущего года составит около 20%, это большой показатель. "Очень много бутлегеров сейчас развелось, которые делают суррогат крепкого алкоголя", - сказал он, отметив, что такая "продукция" производится в гаражах, промзонах. При этом парламентарий напомнил, что благодаря мерам по пресечению производства контрафактного алкоголя было закрыто более 700 заводов.По его мнению, также надо дождаться, чтобы были сбалансированы нормы по акцизам в странах Таможенного союза и ЕАЭС. Рябухин подчеркнул, что в Белоруссии акцизы на алкоголь ниже российского уровня на 20%, в Казахстане - на 50%, в Киргизии - в пять раз. "Если мы оторвемся от наших партнеров по ТС и ЕАЭС, мы создадим неблагоприятные условия для добросовестных производителей России", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что поскольку границы между странами прозрачные, после очередного повышения акцизов в России сюда фурами пойдет водка из соседних стран.Кроме того, российский потребитель "посчитает свой бюджет" в плане приобретения алкоголя в магазине или у тех, кто занимается самогоноварением.

https://ria.ru/20211113/otravlenie-1758927338.html

https://ria.ru/20211113/otravlenie-1758927338.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, здоровье - общество, таможенный союз, евразийский экономический союз, россия