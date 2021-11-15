https://ria.ru/20211115/sotspodderzhka-1759193389.html

Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки

Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки - РИА Новости, 15.11.2021

Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки

Минтруд РФ разработал проект для назначения федеральных и региональных мер соцподдержки по принципу одного окна, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:01

2021-11-15T20:01

2021-11-15T20:01

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минтруд РФ разработал проект для назначения федеральных и региональных мер соцподдержки по принципу одного окна, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтруд подготовил поправки к федеральному закону, который устанавливает единые технологические требования к порядку предоставления мер социальной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна - через портал "Госуслуги" - вне зависимости от места проживания", - говорится в сообщении.Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на едином портале госуслуг до 2024 года. При этом проектом исключается возможность установления органами власти требований по предоставлению гражданами документов или справок для получения мер. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом.Дополнительные расходы органов власти регионов и муниципалитетов по выводу необходимых форм, сведений для приема заявлений и отправки статусов не предусматриваются. Эти расходы финансируют за счет средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20211111/pomosch-1758540566.html

https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия