https://ria.ru/20211115/sotspodderzhka-1759193389.html
Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки
Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки - РИА Новости, 15.11.2021
Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки
Минтруд РФ разработал проект для назначения федеральных и региональных мер соцподдержки по принципу одного окна, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:01
2021-11-15T20:01
2021-11-15T20:01
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минтруд РФ разработал проект для назначения федеральных и региональных мер соцподдержки по принципу одного окна, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтруд подготовил поправки к федеральному закону, который устанавливает единые технологические требования к порядку предоставления мер социальной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна - через портал "Госуслуги" - вне зависимости от места проживания", - говорится в сообщении.Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на едином портале госуслуг до 2024 года. При этом проектом исключается возможность установления органами власти требований по предоставлению гражданами документов или справок для получения мер. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом.Дополнительные расходы органов власти регионов и муниципалитетов по выводу необходимых форм, сведений для приема заявлений и отправки статусов не предусматриваются. Эти расходы финансируют за счет средств федерального бюджета.
https://ria.ru/20211111/pomosch-1758540566.html
https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки
Минтруд разработал проект для назначения мер соцподдержки по принципу одного окна
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Минтруд РФ
разработал проект для назначения федеральных и региональных мер соцподдержки по принципу одного окна, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Минтруд подготовил поправки к федеральному закону, который устанавливает единые технологические требования к порядку предоставления мер социальной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней. Это позволит всем россиянам оформлять выплаты онлайн по принципу одного окна - через портал "Госуслуги" - вне зависимости от места проживания", - говорится в сообщении.
Планируется, что все действующие меры социальной поддержки будут выведены на едином портале госуслуг до 2024 года. При этом проектом исключается возможность установления органами власти требований по предоставлению гражданами документов или справок для получения мер. Перечень документов, сведения в составе которых невозможно получить в порядке межведомственного электронного взаимодействия, будет определен Минтрудом.
Дополнительные расходы органов власти регионов и муниципалитетов по выводу необходимых форм, сведений для приема заявлений и отправки статусов не предусматриваются. Эти расходы финансируют за счет средств федерального бюджета.