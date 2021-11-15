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Новое оружие России
https://ria.ru/20211115/snaryady-1759043969.html
Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор" - РИА Новости, 15.11.2021
Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
Создаваемые для боевых машин поддержки пехоты (БМПТ) интеллектуальные 30-миллиметровые боеприпасы с дистанционным подрывом смогут сбивать широкий спектр целей,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T03:19
2021-11-15T03:20
новое оружие россии
безопасность
ростех
олег чижевский
нпо "прибор"
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Создаваемые для боевых машин поддержки пехоты (БМПТ) интеллектуальные 30-миллиметровые боеприпасы с дистанционным подрывом смогут сбивать широкий спектр целей, в том числе малоразмерные беспилотники, заявил в интервью РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных снарядов НПО "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Олег Чижевский."Общемировой тенденцией развития малокалиберного артиллерийского и гранатометного вооружения сегодня является создание боеприпасов, оснащенных комплексами дистанционного подрыва, благодаря которым значительно повышается эффективность поражения малоразмерных наземных и воздушных целей: танкоопасной живой силы и беспилотников, в том числе малого класса. Нами завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для боевой машины поддержки танков "Терминатор", - сказал он.Чижевский отметил, что применение данного комплекса обеспечивает высокоточный воздушный подрыв боеприпасов в заданной точке относительно цели и позволяет многократно повысить эффективность артиллерийских систем за счет существенного увеличения эффективности осколочного действия (до 4-5 раз) и многократного повышения точности подрыва снаряда."В принятой схеме не требуется доработка пушек, что является принципиальным преимуществом по отношению к другим возможным способам программирования взрывателя. Данный комплекс прошел этап предварительных испытаний и передан на государственные испытания", - добавил собеседник агентства.Первый контракт на поставку ВС России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017". "Терминаторы" приняты на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/terminator-1758571054.html
https://ria.ru/20201205/terminator-1587856158.html
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безопасность, ростех, олег чижевский, нпо "прибор", россия
03:19 15.11.2021 (обновлено: 03:20 15.11.2021)
 
Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"

Генконструктор НПО "Прибор" Чижевский: "умные" снаряды "Терминатора" смогут сбивать дроны

© РИА Новости / Григорий СысоевБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Создаваемые для боевых машин поддержки пехоты (БМПТ) интеллектуальные 30-миллиметровые боеприпасы с дистанционным подрывом смогут сбивать широкий спектр целей, в том числе малоразмерные беспилотники, заявил в интервью РИА Новости генконструктор предприятия-разработчика данных снарядов НПО "Прибор" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Олег Чижевский.
"Общемировой тенденцией развития малокалиберного артиллерийского и гранатометного вооружения сегодня является создание боеприпасов, оснащенных комплексами дистанционного подрыва, благодаря которым значительно повышается эффективность поражения малоразмерных наземных и воздушных целей: танкоопасной живой силы и беспилотников, в том числе малого класса. Нами завершена отработка комплекса управляемого дистанционного подрыва (КДУВПС) для боевой машины поддержки танков "Терминатор", - сказал он.
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:14Авторы
"Терминатор-2": российская армия пополнится новой техникой
Чижевский отметил, что применение данного комплекса обеспечивает высокоточный воздушный подрыв боеприпасов в заданной точке относительно цели и позволяет многократно повысить эффективность артиллерийских систем за счет существенного увеличения эффективности осколочного действия (до 4-5 раз) и многократного повышения точности подрыва снаряда.
"В принятой схеме не требуется доработка пушек, что является принципиальным преимуществом по отношению к другим возможным способам программирования взрывателя. Данный комплекс прошел этап предварительных испытаний и передан на государственные испытания", - добавил собеседник агентства.
Первый контракт на поставку ВС России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017". "Терминаторы" приняты на вооружение в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРостехОлег ЧижевскийНПО "Прибор"Россия
 
 
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