https://ria.ru/20211115/shtrafy-1759186930.html
Власти придумали новый способ штрафовать нарушителей ПДД
Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 15.11.2021
Власти придумали новый способ штрафовать нарушителей ПДД
В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:23
2021-11-15T19:23
2021-11-15T23:49
общество
владимир путин
авто
автомобилисты
дороги
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из списка поручений Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.Согласно документу, решения о штрафах за отдельные правонарушения вынесут на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения.Правительство должно внести изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Также, по распоряжению Путина, российским регионам передадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.
https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758502513.html
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общество, владимир путин, авто, автомобилисты, дороги
19:23 15.11.2021 (обновлено: 23:49 15.11.2021)
Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД
Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД по фото и видео