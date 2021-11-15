https://ria.ru/20211115/shtrafy-1759186930.html

Власти придумали новый способ штрафовать нарушителей ПДД

Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 15.11.2021

Власти придумали новый способ штрафовать нарушителей ПДД

В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:23

2021-11-15T19:23

2021-11-15T23:49

общество

владимир путин

авто

автомобилисты

дороги

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из списка поручений Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.Согласно документу, решения о штрафах за отдельные правонарушения вынесут на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения.Правительство должно внести изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Также, по распоряжению Путина, российским регионам передадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.

https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758502513.html

https://ria.ru/20211019/transport-1755113814.html

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2021

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общество, владимир путин, авто, автомобилисты, дороги