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Власти придумали новый способ штрафовать нарушителей ПДД
Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 15.11.2021
Власти придумали новый способ штрафовать нарушителей ПДД
В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:23
2021-11-15T23:49
общество
владимир путин
авто
автомобилисты
дороги
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из списка поручений Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.Согласно документу, решения о штрафах за отдельные правонарушения вынесут на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения.Правительство должно внести изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.Также, по распоряжению Путина, российским регионам передадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.
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общество, владимир путин, авто, автомобилисты, дороги
19:23 15.11.2021 (обновлено: 23:49 15.11.2021)
 
Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД

Путин поручил легализовать приложения для фиксации нарушений ПДД по фото и видео

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России автолюбителей, нарушающих Правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола, следует из списка поручений Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.
Согласно документу, решения о штрафах за отдельные правонарушения вынесут на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 09:24
Российским автомобилистам подготовили новые штрафы
Правительство должно внести изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.
Также, по распоряжению Путина, российским регионам передадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 08:00В мире
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