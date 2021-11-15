https://ria.ru/20211115/sever-1759158163.html

Территории Крайнего Севера включили в единый перечень

Территории Крайнего Севера включили в единый перечень - РИА Новости, 15.11.2021

Территории Крайнего Севера включили в единый перечень

Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:05

2021-11-15T17:05

2021-11-15T17:14

россия

общество

республика карелия

дмитрий песков

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750297610_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_9ba61568ecafdb9e2a894281da77501b.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об утверждении единого их перечня, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ.Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 января 2022 года отменяется действие указа об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию по указу и не исключил, что документ может носить технический характер."Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесен в Правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", - сообщили РИА Новости в министерстве.Проект постановления правительства РФ об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих в этих районах, был опубликован на сайте Минэкономразвития еще в 2019 году. Согласно тексту проекта, утверждается перечень районов Крайнего Севера, а также признаются утратившими силу ряд постановлений и распоряжений разных лет.Так, в перечне районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в Карелии указаны Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы, а также городской округ Костомукшский."Проект постановления подготовлен в целях устранения множественности нормативных актов о льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что проект подготовлен в действующих границах территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера."Изменения территориальной организации местного самоуправления (включая преобразования муниципальных образований), а также административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации не являются основанием для изменения размера и порядка предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим на соответствующих территориях", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html

https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html

https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, республика карелия, дмитрий песков, правительство рф