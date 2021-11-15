https://ria.ru/20211115/sever-1759158163.html
Территории Крайнего Севера включили в единый перечень
Территории Крайнего Севера включили в единый перечень - РИА Новости, 15.11.2021
Территории Крайнего Севера включили в единый перечень
Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:05
2021-11-15T17:05
2021-11-15T17:14
россия
общество
республика карелия
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об утверждении единого их перечня, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ.Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 января 2022 года отменяется действие указа об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию по указу и не исключил, что документ может носить технический характер."Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесен в Правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", - сообщили РИА Новости в министерстве.Проект постановления правительства РФ об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих в этих районах, был опубликован на сайте Минэкономразвития еще в 2019 году. Согласно тексту проекта, утверждается перечень районов Крайнего Севера, а также признаются утратившими силу ряд постановлений и распоряжений разных лет.Так, в перечне районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в Карелии указаны Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы, а также городской округ Костомукшский."Проект постановления подготовлен в целях устранения множественности нормативных актов о льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что проект подготовлен в действующих границах территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера."Изменения территориальной организации местного самоуправления (включая преобразования муниципальных образований), а также административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации не являются основанием для изменения размера и порядка предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим на соответствующих территориях", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html
https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html
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россия, общество, республика карелия, дмитрий песков, правительство рф
17:05 15.11.2021 (обновлено: 17:14 15.11.2021)
Территории Крайнего Севера включили в единый перечень
Минэкономразвития: все территории Крайнего Севера включили в единый перечень
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, будут включены в проект постановления правительства РФ об утверждении единого их перечня, сообщили РИА Новости в Минэкономразвития РФ.
Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 января 2022 года отменяется действие указа об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пообещал уточнить информацию по указу и не исключил, что документ может носить технический характер.
"Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России
подготовлен и внесен в Правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", - сообщили РИА Новости в министерстве.
Проект постановления правительства РФ об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих в этих районах, был опубликован на сайте Минэкономразвития еще в 2019 году. Согласно тексту проекта, утверждается перечень районов Крайнего Севера, а также признаются утратившими силу ряд постановлений и распоряжений разных лет.
Так, в перечне районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в Карелии указаны Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы, а также городской округ Костомукшский.
"Проект постановления подготовлен в целях устранения множественности нормативных актов о льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что проект подготовлен в действующих границах территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.
"Изменения территориальной организации местного самоуправления (включая преобразования муниципальных образований), а также административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации не являются основанием для изменения размера и порядка предоставления гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим на соответствующих территориях", - говорится в пояснительной записке.