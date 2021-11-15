14:52 15.11.2021 (обновлено: 15:54 15.11.2021)
Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера
Цыденов: правительство до конца года утвердит новый перечень территорий Крайнего Севера
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2021
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года, сообщает пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.
"Это технический указ о том, что перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет", - цитирует Цыденова пресс-служба.
Северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохранятся, добавили в пресс-службе главы Бурятии.
Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.