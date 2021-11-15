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Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера
Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021
Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера
Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:52
2021-11-15T15:54
общество
алексей цыденов
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года, сообщает пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.Северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохранятся, добавили в пресс-службе главы Бурятии.Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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общество, алексей цыденов, республика бурятия
14:52 15.11.2021 (обновлено: 15:54 15.11.2021)
 
Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера

Цыденов: правительство до конца года утвердит новый перечень территорий Крайнего Севера

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2021
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года, сообщает пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.

"Это технический указ о том, что перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет", - цитирует Цыденова пресс-служба.

Северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохранятся, добавили в пресс-службе главы Бурятии.
Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Побережье Онежского озера в Карелии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 14:27
В Карелии прокомментировали отмену указа о территориях Крайнего Севера
 
ОбществоАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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