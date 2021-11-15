https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html

Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера

Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021

Цыденов прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера

Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:52

2021-11-15T14:52

2021-11-15T15:54

общество

алексей цыденов

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года, сообщает пресс-служба главы Бурятии Алексея Цыденова.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера.Северные надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохранятся, добавили в пресс-службе главы Бурятии.Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html

республика бурятия

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общество, алексей цыденов, республика бурятия