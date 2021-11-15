https://ria.ru/20211115/sever-1759088567.html
Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу - РИА Новости, 15.11.2021
Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу
Президент Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Документ, вносящий... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:11
2021-11-15T12:11
2021-11-15T13:25
политика
республика карелия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Документ, вносящий изменения в Стратегию развития Арктической зоны, опубликован на портале правовой информации.Кроме того, из списка удалили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. А из пункта, в котором идет речь о реализации стратегии развития Арктической зоны на Чукотке и создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь, исключили слова "Ненецкого автономного округа".Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3ed41f997ed5eb8131ad8c09d150cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика карелия, владимир путин
12:11 15.11.2021 (обновлено: 13:25 15.11.2021)
Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменяет с 1 января указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу