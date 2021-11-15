https://ria.ru/20211115/sever-1759088567.html

Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу - РИА Новости, 15.11.2021

Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Президент Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Документ, вносящий... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:11

2021-11-15T12:11

2021-11-15T13:25

политика

республика карелия

владимир путин

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Документ, вносящий изменения в Стратегию развития Арктической зоны, опубликован на портале правовой информации.Кроме того, из списка удалили Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ. А из пункта, в котором идет речь о реализации стратегии развития Арктической зоны на Чукотке и создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь, исключили слова "Ненецкого автономного округа".Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210419/arktika-1728875817.html

республика карелия

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политика, республика карелия, владимир путин