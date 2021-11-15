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В Кремле надеются на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом
В Кремле надеются на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле надеются на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом
В Кремле надеются на положительное решение по взаимному признанию РФ и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса в обозримой перспективе, заявил... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:39
2021-11-15T12:39
2021-11-15T13:41
распространение коронавируса
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Кремле надеются на положительное решение по взаимному признанию РФ и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ведется работа над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, и в данном случае наш Минздрав ведет эту работу. И мы надеется, что все-таки уже в обозримой перспективе какой-то результат, положительный результат, мы получим. Это важно для наших граждан... Мы сейчас ожидаем, что завершится успешно работа вот по признанию сертификатов о вакцинации - это необходимо для всех граждан", - сказал Песков журналистам.
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12:39 15.11.2021 (обновлено: 13:41 15.11.2021)
В Кремле надеются на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом
В Кремле надеются на взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 с Евросоюзом