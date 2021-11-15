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Назван продукт, отказ от которого снижает риск болезней сердца - РИА Новости, 15.11.2021
Врачи назвали самый популярный, но опасный продукт
Ученые из американской кардиологической ассоциации определили, на сколько потребление соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:25
2021-11-15T12:25
2021-11-15T16:40
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ученые из американской кардиологической ассоциации определили, на сколько потребление соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.Медики оценили анализы мочи десяти тысяч участников по принципу "доза-ответ". Средний возраст испытуемых — 50 лет. В эксперименте участвовало равное количество женщин и мужчин.Анализ собранных данных показал, что 571 случай сердечно-сосудистого заболевания напрямую связан с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия."Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18 процентов", — сказал один из ученых, проводивших опыты, научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Юань Ма.В планах у специалистов провести повторные более точные измерения, чтобы определить безопасную дозу суточного потребления натрия.
https://ria.ru/20211110/serdtse-1758483335.html
https://rsport.ria.ru/20211027/popkorn-1756406421.html
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в мире, сердце, здоровье - общество, здоровье
12:25 15.11.2021 (обновлено: 16:40 15.11.2021)
Назван продукт, отказ от которого снижает риск болезней сердца
Американская кардиологическая ассоциация: высокое потребление соли опасно для сердца