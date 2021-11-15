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Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово
Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово - РИА Новости, 15.11.2021
Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование, а... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:57
2021-11-15T19:57
в мире
югославия
сербия
мид сербии
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
александр вучич
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование, а также планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне, сообщил МИД РФ.Сербский президент Александр Вучич ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с российским лидером Владимиром Путиным - 25 ноября."Обсуждены планы дальнейших российских контактов на высшем и высоком уровнях", - отмечается в сообщении МИД.Также сообщается, что министры в ходе разговоры рассмотрели ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
https://ria.ru/20211103/zakharova-1757485339.html
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в мире, югославия, сербия, мид сербии, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, александр вучич, освободительная армия косово, россия, никола селакович
19:57 15.11.2021
 
Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово

Лавров и глава МИД Сербии обсудили косовское урегулирование и контакты на высшем уровне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование, а также планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах, положению дел в косовском урегулировании и актуальным международным вопросам", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Сербский президент Александр Вучич ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с российским лидером Владимиром Путиным - 25 ноября.
"Обсуждены планы дальнейших российских контактов на высшем и высоком уровнях", - отмечается в сообщении МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Захарова предупредила об обострении ситуации на Балканах
Также сообщается, что министры в ходе разговоры рассмотрели ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 14:16
Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич
 
В миреЮгославияСербияМИД СербииНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровАлександр ВучичОсвободительная армия КосовоРоссияНикола Селакович
 
 
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