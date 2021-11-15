Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово
Лавров и глава МИД Сербии обсудили косовское урегулирование и контакты на высшем уровне
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование, а также планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах, положению дел в косовском урегулировании и актуальным международным вопросам", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Сербский президент Александр Вучич ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с российским лидером Владимиром Путиным - 25 ноября.
"Обсуждены планы дальнейших российских контактов на высшем и высоком уровнях", - отмечается в сообщении МИД.
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Также сообщается, что министры в ходе разговоры рассмотрели ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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