https://ria.ru/20211115/serbiya-1759193060.html

Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово

Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово - РИА Новости, 15.11.2021

Лавров и глава МИД Сербии обсудили урегулирование в Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование, а... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:57

2021-11-15T19:57

2021-11-15T19:57

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сергей лавров

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию на Балканах и косовское урегулирование, а также планы дальнейших контактов Москвы и Белграда на высшем уровне, сообщил МИД РФ.Сербский президент Александр Вучич ранее сообщал, что предварительная дата его встречи с российским лидером Владимиром Путиным - 25 ноября."Обсуждены планы дальнейших российских контактов на высшем и высоком уровнях", - отмечается в сообщении МИД.Также сообщается, что министры в ходе разговоры рассмотрели ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

https://ria.ru/20211103/zakharova-1757485339.html

https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

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в мире, югославия, сербия, мид сербии, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, александр вучич, освободительная армия косово, россия, никола селакович