https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759209105.html

США готовят новые санкции против Белоруссии

США готовят новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021

США готовят новые санкции против Белоруссии

Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил официальный... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:04

2021-11-15T23:04

2021-11-15T23:11

в мире

сша

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

нед прайс

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759176348_0:178:3325:2048_1920x0_80_0_0_00bda30457c1fd08b490c7f26579bb3b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим (президента) Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он подчеркнул, что США продолжат тесно координировать действия с европейскими союзниками в вопросе дальнейших шагов в отношении Минска.

https://ria.ru/20211115/davlenie-1759206725.html

сша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, нед прайс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии