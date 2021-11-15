https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759209105.html
США готовят новые санкции против Белоруссии
США готовят новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021
США готовят новые санкции против Белоруссии
Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил официальный... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:04
2021-11-15T23:04
2021-11-15T23:11
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
нед прайс
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Администрация США готовит новый пакет санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим (президента) Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он подчеркнул, что США продолжат тесно координировать действия с европейскими союзниками в вопросе дальнейших шагов в отношении Минска.
https://ria.ru/20211115/davlenie-1759206725.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, нед прайс, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
23:04 15.11.2021 (обновлено: 23:11 15.11.2021)
США готовят новые санкции против Белоруссии
Госдеп: США готовят новый пакет санкций против Белоруссии из-за кризиса на границе