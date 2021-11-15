https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759190057.html
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России - РИА Новости, 15.11.2021
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
США и их союзники в Европе изучают возможность введения новых санкций против России в случае возможной военной агрессии против Украины, сообщило агентство... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:39
2021-11-15T19:39
2021-11-15T22:35
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украина
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. США и их союзники в Европе изучают возможность введения новых санкций против России в случае возможной военной агрессии против Украины, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.Указано, что представители властей США подняли этот вопрос в контактах с европейскими коллегами.Отмечается, что проработка находится на ранней стадии и потребует дополнительных обсуждений.Собеседники агентства не стали уточнять, какие именно ограничения может включать в себя новый пакет санкций. Ссылаясь на предыдущий опыт, агентство утверждает, что они затронут энергетический сектор. Официальный представитель Белого дома отказалась комментировать данные выводы.Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. По его словам, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе, Москва перемещает силы в пределах своей территории и по своему усмотрению.
https://ria.ru/20211108/kiberprestuplenie-1758126603.html
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сша, россия, в мире, украина, европа, санкции
19:39 15.11.2021 (обновлено: 22:35 15.11.2021)
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России
Bloomberg: США введут новые санкции против России в случае агрессии против Украины