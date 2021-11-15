https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759183050.html

В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021

В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:02

2021-11-15T19:02

2021-11-15T21:10

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

европа

минск

польша

александр лукашенко

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759170607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e952a9260ab7f374efffb38dd05f9ee3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.Он пояснил, что после расширения критериев санкционного режима Евросоюз сможет включать в черный список тех, кого он считает причастными к доставке мигрантов к границам ЕС.В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что ЕС продолжает работать над санкционным списком, в ближайшие дни его окончательно согласуют и представят.Как сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, никто не сомневается, что шестой пакет санкций против Белоруссии также будет нужен. По его словам, гибридная война усиливается.Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759162378.html

белоруссия

европа

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, европа, минск, польша, александр лукашенко, санкции