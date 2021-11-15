19:02 15.11.2021 (обновлено: 21:10 15.11.2021)
В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии
Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
"Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни", — добавил глава европейской дипломатии.
Он пояснил, что после расширения критериев санкционного режима Евросоюз сможет включать в черный список тех, кого он считает причастными к доставке мигрантов к границам ЕС.
В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что ЕС продолжает работать над санкционным списком, в ближайшие дни его окончательно согласуют и представят.
Как сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, никто не сомневается, что шестой пакет санкций против Белоруссии также будет нужен. По его словам, гибридная война усиливается.
"Причины, которые привели к наложению санкций — избирательные фальсификации и последующие репрессии, — по меньшей мере не исчезли, и мы тут не видим никаких положительных признаков", — добавил он.
Ситуация на границе
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.