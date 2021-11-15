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В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии
В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии - РИА Новости, 15.11.2021
В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии
Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:02
2021-11-15T21:10
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
европа
минск
польша
александр лукашенко
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.Он пояснил, что после расширения критериев санкционного режима Евросоюз сможет включать в черный список тех, кого он считает причастными к доставке мигрантов к границам ЕС.В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что ЕС продолжает работать над санкционным списком, в ближайшие дни его окончательно согласуют и представят.Как сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, никто не сомневается, что шестой пакет санкций против Белоруссии также будет нужен. По его словам, гибридная война усиливается.Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, европа, минск, польша, александр лукашенко, санкции
19:02 15.11.2021 (обновлено: 21:10 15.11.2021)
 
В ЕС приняли решение о пятом пакете санкций против Белоруссии

Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница-Брузги - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
"Мы согласовали введение нового пакета санкций, он должен быть оформлен окончательно в ближайшие дни", — добавил глава европейской дипломатии.
Он пояснил, что после расширения критериев санкционного режима Евросоюз сможет включать в черный список тех, кого он считает причастными к доставке мигрантов к границам ЕС.
В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что ЕС продолжает работать над санкционным списком, в ближайшие дни его окончательно согласуют и представят.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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Президент Литвы заявил, что мигранты приезжают в Белоруссию через Москву
Как сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, никто не сомневается, что шестой пакет санкций против Белоруссии также будет нужен. По его словам, гибридная война усиливается.

"Причины, которые привели к наложению санкций — избирательные фальсификации и последующие репрессии, — по меньшей мере не исчезли, и мы тут не видим никаких положительных признаков", — добавил он.

Ситуация на границе

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреЕвропаМинскПольшаАлександр ЛукашенкоСанкции
 
 
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