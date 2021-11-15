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Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"
Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 15.11.2021
Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"
ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали, обсуждается соответствующий режим, заявил в Брюсселе глава МИД... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:18
2021-11-15T17:57
в мире
мали
мид франции‎
москва
сергей лавров
жан-ив ле дриан
чвк "вагнер"
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали, обсуждается соответствующий режим, заявил в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Есть общая воля принять санкционный режим, который будет направлен против компании "Вагнер", - сказал французский министр.Эти санкции, по его словам, могут затронуть как непосредственно сотрудников этой компании, так и компании, которые с ней работают.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html
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в мире, мали, мид франции‎, москва, сергей лавров, жан-ив ле дриан, чвк "вагнер"
17:18 15.11.2021 (обновлено: 17:57 15.11.2021)
 
Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"

Глава МИД Франции Ле Дриан рассказал о планах ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали, обсуждается соответствующий режим, заявил в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Есть общая воля принять санкционный режим, который будет направлен против компании "Вагнер", - сказал французский министр.
Военнослужащие в столице Мали Бамако. 18 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 23:27
МИД Британии призвал Мали пересмотреть "связи" с ЧВК "Вагнер"
Эти санкции, по его словам, могут затронуть как непосредственно сотрудников этой компании, так и компании, которые с ней работают.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 14:41
Москва продолжит поставлять вооружение в Мали, заявил Лавров
 
В миреМалиМИД Франции‎МоскваСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианЧВК "Вагнер"
 
 
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