17:18 15.11.2021 (обновлено: 17:57 15.11.2021)
Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"
Глава МИД Франции Ле Дриан рассказал о планах ввести санкции против ЧВК "Вагнер"
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали, обсуждается соответствующий режим, заявил в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Есть общая воля принять санкционный режим, который будет направлен против компании "Вагнер", - сказал французский министр.
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Эти санкции, по его словам, могут затронуть как непосредственно сотрудников этой компании, так и компании, которые с ней работают.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
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