https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759161623.html

Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"

Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 15.11.2021

Глава МИД Франции рассказал о возможных санкциях против ЧВК "Вагнер"

ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали, обсуждается соответствующий режим, заявил в Брюсселе глава МИД... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:18

2021-11-15T17:18

2021-11-15T17:57

в мире

мали

мид франции‎

москва

сергей лавров

жан-ив ле дриан

чвк "вагнер"

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС может ввести санкции против российской охранной компании "Вагнер" в связи с ситуацией в Мали, обсуждается соответствующий режим, заявил в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Есть общая воля принять санкционный режим, который будет направлен против компании "Вагнер", - сказал французский министр.Эти санкции, по его словам, могут затронуть как непосредственно сотрудников этой компании, так и компании, которые с ней работают.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20210929/vanger-1752414580.html

https://ria.ru/20211111/lavrov-1758576327.html

мали

москва

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в мире, мали, мид франции‎, москва, сергей лавров, жан-ив ле дриан, чвк "вагнер"