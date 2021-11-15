В Литве призвали ввести санкции против минского аэропорта
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС ввести санкции против минского аэропорта
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее источник РИА Новости сообщил, что главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС.
"Еще один способ – вводить санкции против самих аэропортов или компаний, предоставляющих наземные услуги для самолетов. Я знаю, что ЕС раньше так не делал, но я думаю это будет очень сильным посланием о том, что аэропорты – часть проблемы… Наш интерес заключается в том, чтобы увидеть аэропорт Минска и другие аэропорты в запрещенной для полетов коммерческих авиалиний зоне на данный момент, до того, как будет ясно, что кризис закончился", - сказал глава литовского МИД.
Ландсбергис перед заседанием Совета МИД ЕС заявил журналистам, что Литва готова оказать техническую поддержку в сотрудничестве с другими странами по транспортировке находящихся у польско-белорусской границы мигрантов в ближайшие аэропорты и отправке их в родные страны.
Министр иностранных дел Литвы также выразил мнение, что президент России Владимир Путин является частью сложившегося на польско-белорусской границе кризиса, а также добавил, что "никогда бы не представил его в качестве решения этой проблемы". При этом Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши ранее призывал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.
Кроме того, Ландсбергис считает, что Россия якобы может начать военную операцию против Украины или Белоруссии во время кризиса на границе Польши и Белоруссии на фоне сообщений о том, что Москва якобы стягивает войска к границе с Украиной.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.