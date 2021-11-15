https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html
Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2021
Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутил, когда говорил о намерении жестко ответить в случае новых ограничений ЕС из-за миграционного... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:54
2021-11-15T11:54
2021-11-15T13:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не шутил, когда говорил о намерении жестко ответить в случае новых ограничений ЕС из-за миграционного кризиса.Глава государства добавил, что Минску "дальше отступать некуда". В ноябре на границе Белоруссии и Польши обострилась обстановка из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока. Туда устремились несколько тысяч человек и несколько раз пытались прорваться сквозь кордон. В Европе и США обвинили Минск в создании миграционного кризиса в политических целях и предупредили об ужесточении санкций. Тот отвергает все нападки.Лукашенко в ответ на обещание Варшавы закрыть границу и угрозу новых "непереваримых" и "неприемлемых" для страны ограничительных мер пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу "Ямал-Европа". Он посоветовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым" подумать заранее о последствиях своих слов. В Еврокомиссии в свою очередь призвали не делать из газа инструмент шантажа или давления.На заявление белорусского президента отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина: глава государства говорил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства по газовым контрактам. Песков отметил, что "Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента". Сам Путин также выразил надежду, что его коллега не пойдет на такой шаг, так как это будет нарушением транзитного договора.
https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759072154.html
https://ria.ru/20211115/migranty-1759100523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T11:54
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:54 15.11.2021 (обновлено: 13:08 15.11.2021)
Лукашенко предупредил, что не "ляпнул языком" о санкциях против Евросоюза
Лукашенко подчеркнул серьезность намерений жестко ответить на санкции Евросоюза
МИНСК, 15 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не шутил, когда говорил о намерении жестко ответить в случае новых ограничений ЕС из-за миграционного кризиса.
"Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться", — приводит его слова агентство Sputnik.
Глава государства добавил, что Минску "дальше отступать некуда".
В ноябре на границе Белоруссии и Польши обострилась обстановка из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока. Туда устремились несколько тысяч человек и несколько раз пытались прорваться сквозь кордон. В Европе и США обвинили Минск в создании миграционного кризиса в политических целях и предупредили об ужесточении санкций. Тот отвергает все нападки.
Лукашенко в ответ на обещание Варшавы закрыть границу и угрозу новых "непереваримых" и "неприемлемых" для страны ограничительных мер пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу "Ямал-Европа". Он посоветовал "руководству Польши, литовцам и прочим безголовым" подумать заранее о последствиях своих слов. В Еврокомиссии в свою очередь призвали не делать из газа инструмент шантажа или давления.
На заявление белорусского президента отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина: глава государства говорил, что Москва выполняет взятые на себя обязательства по газовым контрактам. Песков отметил, что "Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента". Сам Путин также выразил надежду, что его коллега не пойдет на такой шаг, так как это будет нарушением транзитного договора.