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Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу - РИА Новости, 15.11.2021
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу
Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:36
2021-11-15T20:51
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
польша
rt france
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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова."После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", — написала она в Telegram.В понедельник корреспондента RT France Давида Калифу и оператора телеканала Жорди Демори задержали на польско-белорусской границе. В полиции Подляского воеводства Польши РИА Новости заявили, что причиной стало якобы их незаконное нахождение в зоне ЧП.На приграничных с Белоруссией областях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений. Размер зоны — около трех километров от границы.Как пояснял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, такой режим распространился на 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затрагивают постоянных жителей. При этом на территориях нельзя проводить экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП в Польше ввели впервые с 1990 года.
https://ria.ru/20211115/zaderzhanie-1759085288.html
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, rt france
18:36 15.11.2021 (обновлено: 20:51 15.11.2021)
 
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу

Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова.
"После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", — написала она в Telegram.
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На приграничных с Белоруссией областях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений. Размер зоны — около трех километров от границы.
Как пояснял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, такой режим распространился на 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затрагивают постоянных жителей. При этом на территориях нельзя проводить экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП в Польше ввели впервые с 1990 года.
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