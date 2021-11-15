https://ria.ru/20211115/rt-1759176809.html

Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу

Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу - РИА Новости, 15.11.2021

Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу

Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:36

2021-11-15T18:36

2021-11-15T20:51

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

польша

rt france

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ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова."После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", — написала она в Telegram.В понедельник корреспондента RT France Давида Калифу и оператора телеканала Жорди Демори задержали на польско-белорусской границе. В полиции Подляского воеводства Польши РИА Новости заявили, что причиной стало якобы их незаконное нахождение в зоне ЧП.На приграничных с Белоруссией областях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений. Размер зоны — около трех километров от границы.Как пояснял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, такой режим распространился на 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затрагивают постоянных жителей. При этом на территориях нельзя проводить экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП в Польше ввели впервые с 1990 года.

https://ria.ru/20211115/zaderzhanie-1759085288.html

https://ria.ru/20211115/polsha-1759142587.html

польша

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2021

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, rt france