https://ria.ru/20211115/rt-1759176809.html
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу - РИА Новости, 15.11.2021
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу
Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:36
2021-11-15T18:36
2021-11-15T20:51
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
польша
rt france
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/29/1551622996_0:134:2783:1699_1920x0_80_0_0_1e6985faa2c230216946bff397435421.jpg
ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь, их приговорили к штрафу, сообщила главный редактор телеканала Ксения Федорова."После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", — написала она в Telegram.В понедельник корреспондента RT France Давида Калифу и оператора телеканала Жорди Демори задержали на польско-белорусской границе. В полиции Подляского воеводства Польши РИА Новости заявили, что причиной стало якобы их незаконное нахождение в зоне ЧП.На приграничных с Белоруссией областях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там могут только местные жители и обладатели специальных разрешений. Размер зоны — около трех километров от границы.Как пояснял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, такой режим распространился на 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" затрагивают постоянных жителей. При этом на территориях нельзя проводить экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП в Польше ввели впервые с 1990 года.
https://ria.ru/20211115/zaderzhanie-1759085288.html
https://ria.ru/20211115/polsha-1759142587.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/29/1551622996_0:0:2533:1900_1920x0_80_0_0_a4826786e2fd0def89990b4715130783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, rt france
18:36 15.11.2021 (обновлено: 20:51 15.11.2021)
Задержанных в Польше журналистов RT France приговорили к штрафу
Задержанные на польско-белорусской границе журналисты RT France вышли на связь