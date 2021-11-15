Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/rozysk-1759118022.html
МВД объявило в розыск адвоката Павлова*
МВД объявило в розыск адвоката Павлова* - РИА Новости, 15.11.2021
МВД объявило в розыск адвоката Павлова*
Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Иван Павлов* объявлен в розыск МВД РФ, следует из базы данных... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:12
2021-11-15T14:12
происшествия
общество
иван павлов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
роскосмос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626502_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00bfdfbab36cad27512499d8c0e3155b.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Иван Павлов* объявлен в розыск МВД РФ, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе, сама статья не указана.Павлов* возглавлял правозащитное объединение "Команда 29", когда в середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации, а вскоре после этого "Команда 29" решила прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Против Павлова* возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал сам адвокат, это связано с делом Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что Павлов* раскрывал журналистам данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.В сентябре Павлов* сообщил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В ноябре Павлова* и еще четырех бывших сотрудников “Команды 29” Минюст РФ признал иностранными агентами.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20211108/pavlov-1758138253.html
https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626502_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_45cabafb061a7a96d1ffd19c3dbd6b4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, иван павлов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос, россия
14:12 15.11.2021
 
МВД объявило в розыск адвоката Павлова*

МВД объявило в розыск адвоката советника главы "Роскосмоса" Сафронова Ивана Павлова*

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Иван Павлов* объявлен в розыск МВД РФ, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе, сама статья не указана.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 22:09
Адвокат Павлов* обжалует включение в список иноагентов
Павлов* возглавлял правозащитное объединение "Команда 29", когда в середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации, а вскоре после этого "Команда 29" решила прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
Против Павлова* возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал сам адвокат, это связано с делом Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что Павлов* раскрывал журналистам данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.
В сентябре Павлов* сообщил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В ноябре Павлова* и еще четырех бывших сотрудников “Команды 29” Минюст РФ признал иностранными агентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:11
Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
 
ПроисшествияОбществоИван ПавловМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоскосмосРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований