https://ria.ru/20211115/rozysk-1759118022.html

МВД объявило в розыск адвоката Павлова*

МВД объявило в розыск адвоката Павлова* - РИА Новости, 15.11.2021

МВД объявило в розыск адвоката Павлова*

Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Иван Павлов* объявлен в розыск МВД РФ, следует из базы данных... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:12

2021-11-15T14:12

2021-11-15T14:12

происшествия

общество

иван павлов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

роскосмос

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, Иван Павлов* объявлен в розыск МВД РФ, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на соответствующий запрос в базе, сама статья не указана.Павлов* возглавлял правозащитное объединение "Команда 29", когда в середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации, а вскоре после этого "Команда 29" решила прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Против Павлова* возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), ему предъявлено обвинение. Как сообщал сам адвокат, это связано с делом Сафронова о госизмене, которого он защищает. В постановлении о возбуждении дела указано, что Павлов* раскрывал журналистам данные предварительного расследования без соответствующего разрешения.В сентябре Павлов* сообщил, что уехал из России, ссылаясь на то, что запреты, наложенные в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу невозможной. В ноябре Павлова* и еще четырех бывших сотрудников “Команды 29” Минюст РФ признал иностранными агентами.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20211108/pavlov-1758138253.html

https://ria.ru/20211102/safronov-1757347776.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, иван павлов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роскосмос, россия