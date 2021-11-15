https://ria.ru/20211115/rozysk-1759104327.html

Адвокат назвал причину объявления Верзилова* в розыск

Адвокат назвал причину объявления Верзилова* в розыск - РИА Новости, 15.11.2021

Адвокат назвал причину объявления Верзилова* в розыск

Издателя "Медиазоны"* (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск по делу о сокрытии канадского... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:05

2021-11-15T13:05

2021-11-15T15:43

общество

канада

петр верзилов

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Издателя "Медиазоны"* (признана в РФ иноагентом) Петра Верзилова* (также включен в реестр СМИ-иноагентов) объявили в розыск по делу о сокрытии канадского гражданства, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев."Он числится в списке на розыск по уголовному делу о неуведомлении о втором гражданстве", - сказал адвокат. Он пояснил, что его доверитель внесен в список почти год назад, никакая мера пресечения ему не избиралась.Уголовное дело против Верзилова* возбуждено по статье 330.2, которая появилась в Уголовном кодексе в 2014 году. Реальный срок по ней не грозит, только штраф или обязательные работы на срок до 400 часов. Верзилов* не признает вину, заявляя, что о наличии канадского паспорта не уведомлял официально, но неоднократно рассказывал в СМИ.Верзилов* - участник панк-группы Pussy Riot, который вместе с другими участниками выбежал на поле "Лужников" во время финального матча чемпионата мира по футболу.В сентябре 2018 года подруга Верзилова* Вероника Никульшина сообщила СМИ о его госпитализации. По ее словам, Верзилов* начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Верзилов* улетел в Германию для лечения и выяснения причин отравления. В берлинской клинике Charite, где он провел около недели, отметили, что исследования не выявили конкретного вещества, ставшего причиной отравления Верзилова*.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210930/inoagenty-1752477430.html

https://ria.ru/20210929/smi-inoagenty-1752371078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, канада, петр верзилов, принятие закона о сми-иноагентах, россия