https://ria.ru/20211115/rozysk-1759095565.html
МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова*
МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова* - РИА Новости, 15.11.2021
МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова*
МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова*, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:36
2021-11-15T12:36
2021-11-15T12:54
петр верзилов
происшествия
общество
журналистика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сергей смирнов
россия
иноагенты
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова*, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе из базы на соответствующий запрос. О какой статье идет речь — не уточняется.Ранее, в сентябре, сообщалось, что издатель "Медиазоны"* Верзилов* и главред этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20211112/reestr-1758850418.html
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РИА Новости
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петр верзилов, происшествия, общество, журналистика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей смирнов, россия, иноагенты
12:36 15.11.2021 (обновлено: 12:54 15.11.2021)
МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова*
МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны" Петра Верзилова