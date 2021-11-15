https://ria.ru/20211115/rozysk-1759095565.html

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова*

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова* - РИА Новости, 15.11.2021

МВД объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Верзилова*

МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова*, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:36

2021-11-15T12:36

2021-11-15T12:54

петр верзилов

происшествия

общество

журналистика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сергей смирнов

россия

иноагенты

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. МВД России объявило в розыск издателя "Медиазоны"* Петра Верзилова*, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе из базы на соответствующий запрос. О какой статье идет речь — не уточняется.Ранее, в сентябре, сообщалось, что издатель "Медиазоны"* Верзилов* и главред этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20211112/reestr-1758850418.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр верзилов, происшествия, общество, журналистика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей смирнов, россия, иноагенты