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Туризм
https://ria.ru/20211115/rosturizm-1759107454.html
Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш
Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш - РИА Новости, 15.11.2021
Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш
Ростуризм до 2024 года планирует инвестировать в курорт Шерегеш 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:07
2021-11-15T14:07
туризм
кемеровская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туризм
зарина догузова
сноуборд
горнолыжный спорт
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ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Ростуризм до 2024 года планирует инвестировать в курорт Шерегеш 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства."Ростуризм в рамках программ поддержки с 2014 года уже вложил в развитие курорта Шерегеш 1,4 миллиарда рублей. До 2024 года планируется вложить еще 2,6 миллиарда рублей. Это деньги, которые направлены на реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы теплоснабжения, очистных сооружений и дорог", — рассказали в ведомстве.Также до 2024 года в туристическую инфраструктуру Шерегеша будет вложено около 18 миллиардов рублей негосударственных средств, а до 2030 года частные инвесторы планируют потратить на развитие территории порядка 150 миллиардов рублей.Сейчас номерной фонд на курорте составляет около трех тысяч комнат, сообщили в Ростуризме. К 2024 году за счет денег инвесторов он увеличится на 1,5 тысячи, а к 2030 году — на пять тысяч мест размещения. "Это будут современные отели под федеральными и международными брендами", — рассказали в ведомстве."За последние пару лет Шерегеш стал особенно популярен — в прошлом году здесь отдохнули около двух миллионов туристов", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что для повышения ценовой доступности поездок по стране была запущена программа субсидирования чартеров, в которую включен и Шерегеш.Первые чартерные рейсы в Шерегеш отправятся из Москвы через две недели, 27 ноября, и будут летать весь активный горнолыжный сезон — до середины апреля. В Ростуризме отметили, что в готовые туры включены перелет, проживание и трансфер, а стоимость таких поездок удалось снизить почти в два раза.
https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html
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кемеровская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, сноуборд, горнолыжный спорт
14:07 15.11.2021
 
Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш

На курорте построят гостиницы и дороги, реконструируют системы теплоснабжения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля "GrelkaFest" на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участница массового спуска в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Ростуризм до 2024 года планирует инвестировать в курорт Шерегеш 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ростуризм в рамках программ поддержки с 2014 года уже вложил в развитие курорта Шерегеш 1,4 миллиарда рублей. До 2024 года планируется вложить еще 2,6 миллиарда рублей. Это деньги, которые направлены на реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы теплоснабжения, очистных сооружений и дорог", — рассказали в ведомстве.
Также до 2024 года в туристическую инфраструктуру Шерегеша будет вложено около 18 миллиардов рублей негосударственных средств, а до 2030 года частные инвесторы планируют потратить на развитие территории порядка 150 миллиардов рублей.
Сейчас номерной фонд на курорте составляет около трех тысяч комнат, сообщили в Ростуризме. К 2024 году за счет денег инвесторов он увеличится на 1,5 тысячи, а к 2030 году — на пять тысяч мест размещения. "Это будут современные отели под федеральными и международными брендами", — рассказали в ведомстве.
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"За последние пару лет Шерегеш стал особенно популярен — в прошлом году здесь отдохнули около двух миллионов туристов", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что для повышения ценовой доступности поездок по стране была запущена программа субсидирования чартеров, в которую включен и Шерегеш.
Первые чартерные рейсы в Шерегеш отправятся из Москвы через две недели, 27 ноября, и будут летать весь активный горнолыжный сезон — до середины апреля. В Ростуризме отметили, что в готовые туры включены перелет, проживание и трансфер, а стоимость таких поездок удалось снизить почти в два раза.
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