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Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш

Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш - РИА Новости, 15.11.2021

Ростуризм увеличит инвестиции в развитие горнолыжного курорта Шерегеш

Ростуризм до 2024 года планирует инвестировать в курорт Шерегеш 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:07

2021-11-15T14:07

2021-11-15T14:07

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ШЕРЕГЕШ, 15 ноя — РИА Новости. Ростуризм до 2024 года планирует инвестировать в курорт Шерегеш 2,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ведомства."Ростуризм в рамках программ поддержки с 2014 года уже вложил в развитие курорта Шерегеш 1,4 миллиарда рублей. До 2024 года планируется вложить еще 2,6 миллиарда рублей. Это деньги, которые направлены на реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы теплоснабжения, очистных сооружений и дорог", — рассказали в ведомстве.Также до 2024 года в туристическую инфраструктуру Шерегеша будет вложено около 18 миллиардов рублей негосударственных средств, а до 2030 года частные инвесторы планируют потратить на развитие территории порядка 150 миллиардов рублей.Сейчас номерной фонд на курорте составляет около трех тысяч комнат, сообщили в Ростуризме. К 2024 году за счет денег инвесторов он увеличится на 1,5 тысячи, а к 2030 году — на пять тысяч мест размещения. "Это будут современные отели под федеральными и международными брендами", — рассказали в ведомстве."За последние пару лет Шерегеш стал особенно популярен — в прошлом году здесь отдохнули около двух миллионов туристов", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что для повышения ценовой доступности поездок по стране была запущена программа субсидирования чартеров, в которую включен и Шерегеш.Первые чартерные рейсы в Шерегеш отправятся из Москвы через две недели, 27 ноября, и будут летать весь активный горнолыжный сезон — до середины апреля. В Ростуризме отметили, что в готовые туры включены перелет, проживание и трансфер, а стоимость таких поездок удалось снизить почти в два раза.

https://ria.ru/20211115/kareliya-1758606406.html

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кемеровская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, сноуборд, горнолыжный спорт