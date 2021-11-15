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Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года
Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года - РИА Новости, 15.11.2021
Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года
Росстат представит первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:57
2021-11-15T16:51
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
павел малков
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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Росстат представит первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков.Как пояснил глава Росстата, в ночь на 15 ноября завершился первый этап переписи, начался второй этап - обработки и оценки данных."Все эти результаты очень ждут органы власти, органы местного самоуправления, даже если они об этом не подозревают, так как значительная доля статистики так или иначе основана на данных переписи", - добавил глава Росстата.По словам Малкова, кроме органов власти этими данными будут пользоваться при разработке научных трудов, при составлении социальных и экономических прогнозов.Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. Россияне могли принять в ней участие как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале госуслуг.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), павел малков
15:57 15.11.2021 (обновлено: 16:51 15.11.2021)
 
Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года

Росстат представит первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВо время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани
Во время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Росстат представит первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков.
"Раньше на подведение итогов переписи уходило 3-4 года, сейчас всего год. В декабре мы завершаем перепись в труднодоступных территориях. В январе уже, в конце января, покажем первые оперативные итого по численности. И в течение всего 22 года сначала появятся предварительные итоги, а затем по мере формирования будут публиковаться дополнительные данные", - сказал Малков на пресс-конференции.
Как пояснил глава Росстата, в ночь на 15 ноября завершился первый этап переписи, начался второй этап - обработки и оценки данных.
"Все эти результаты очень ждут органы власти, органы местного самоуправления, даже если они об этом не подозревают, так как значительная доля статистики так или иначе основана на данных переписи", - добавил глава Росстата.
По словам Малкова, кроме органов власти этими данными будут пользоваться при разработке научных трудов, при составлении социальных и экономических прогнозов.
Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. Россияне могли принять в ней участие как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале госуслуг.
Сотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 19:30Республика Татарстан
Татарстан лидирует в ПФО по числу прошедших перепись на "Госуслугах"
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Павел Малков
 
 
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