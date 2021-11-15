https://ria.ru/20211115/rosstat-1759142458.html

Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года

Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года - РИА Новости, 15.11.2021

Росстат представит первые результаты переписи населения в январе 2022 года

Росстат представит первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:57

2021-11-15T15:57

2021-11-15T16:51

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

павел малков

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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Росстат представит первые результаты Всероссийской переписи населения в январе 2022 года, сообщил руководитель Росстата Павел Малков.Как пояснил глава Росстата, в ночь на 15 ноября завершился первый этап переписи, начался второй этап - обработки и оценки данных."Все эти результаты очень ждут органы власти, органы местного самоуправления, даже если они об этом не подозревают, так как значительная доля статистики так или иначе основана на данных переписи", - добавил глава Росстата.По словам Малкова, кроме органов власти этими данными будут пользоваться при разработке научных трудов, при составлении социальных и экономических прогнозов.Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. Россияне могли принять в ней участие как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале госуслуг.

https://ria.ru/20211112/tatarstan-1758828823.html

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2021

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), павел малков