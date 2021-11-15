https://ria.ru/20211115/rogozin-1759210905.html

Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора

Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021

Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:45

2021-11-15T23:45

2021-11-15T23:45

дмитрий рогозин

наса

роскосмос

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596175712_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_78416579586908faf89115dc44daf3fd.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Планируется встреча с делегаций НАСА по вопросу космического мусора", - рассказал собеседник агентства.В понедельник космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения с МКС космического мусора. Станция 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.

https://ria.ru/20211115/kosmos-1759197900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)