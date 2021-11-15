https://ria.ru/20211115/rogozin-1759210905.html
Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора
Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021
Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:45
2021-11-15T23:45
2021-11-15T23:45
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора, угрожавшего МКС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Планируется встреча с делегаций НАСА по вопросу космического мусора", - рассказал собеседник агентства.В понедельник космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения с МКС космического мусора. Станция 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.
https://ria.ru/20211115/kosmos-1759197900.html
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дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
Рогозин обсудит с представителями НАСА проблему космического мусора
Рогозин проведет переговоры с представителями НАСА по вопросам космического мусора