https://ria.ru/20211115/ritual-1759060594.html

В ритуальной службе рассказали, из-за чего люди умирают больше всего

В ритуальной службе рассказали, как COVID-19 повлиял на их работу - РИА Новости, 15.11.2021

В ритуальной службе рассказали, из-за чего люди умирают больше всего

Увеличение количества заказов у похоронных бюро напрямую связано с пиками заболеваемости коронавирусом, рассказал в интервью "РБК" директор "Ритуала" Артём... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:08

2021-11-15T10:08

2021-11-15T22:21

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артем екимов

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Увеличение количества заказов у похоронных бюро напрямую связано с пиками заболеваемости коронавирусом, рассказал в интервью "РБК" директор "Ритуала" Артём Екимов."Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. <…> Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг", — объяснил он.По словам главы "Ритуала", "пики" количества погребений пришлись на май и ноябрь-декабрь 2020 года и июнь-июль 2021 года.При этом основная нагрузка легла на крематории, уточнил он. Екимов добавил, что никаких очередей в Москве ни на кремации, ни на захоронения за время пандемии не наблюдалось.Директор "Ритуала" также подчеркнул, что увеличение нагрузки не влияет на стоимость похорон. Средняя цена в Москве составляет 135 тысяч рублей, сумма может расти либо в пределах инфляции, либо за счет новой продукции и услуг. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента.

https://ria.ru/20211115/ritual-1759053749.html

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118431.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, артем екимов