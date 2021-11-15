https://ria.ru/20211115/ritual-1759053749.html
В ритуальной службе открыли секрет успешных сотрудников
В ритуальной службе рассказали о женщинах в профессии - РИА Новости, 15.11.2021
В ритуальной службе открыли секрет успешных сотрудников
Профессия могильщика была и остается чисто мужской, сказал в интервью "РБК" директор "Ритуала" Артём Екимов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:08
2021-11-15T09:08
2021-11-15T09:08
общество
россия
артем екимов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Профессия могильщика была и остается чисто мужской, сказал в интервью "РБК" директор "Ритуала" Артём Екимов."Эмансипация не дошла до ритуальной лопаты. Думаю, что до копки могил женщинами и не дойдет", — отметил Екимов.При этом он подчеркнул, что в самом бизнесе женщин принимают на разные должности "от заместителей директора до агентов".По словам главы "Ритуала", половина работников его учреждения ранее никак не были связаны с ритуальной сферой. Агентами и организаторами похорон становятся бывшие менеджеры из сферы ретейла, уточнил он.При этом, по его мнению, сотрудники, перешедшие из другой области, показывают значительно лучшие результаты.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118431.html
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общество, россия, артем екимов
В ритуальной службе рассказали о женщинах в профессии
Директор "Ритуала" Екимов заявил, что эмансипация не дошла до ритуальной лопаты
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Профессия могильщика была и остается чисто мужской, сказал в интервью "РБК
" директор "Ритуала" Артём Екимов
.
"Эмансипация не дошла до ритуальной лопаты. Думаю, что до копки могил женщинами и не дойдет", — отметил Екимов.
При этом он подчеркнул, что в самом бизнесе женщин принимают на разные должности "от заместителей директора до агентов".
По словам главы "Ритуала", половина работников его учреждения ранее никак не были связаны с ритуальной сферой. Агентами и организаторами похорон становятся бывшие менеджеры из сферы ретейла, уточнил он.
При этом, по его мнению, сотрудники, перешедшие из другой области, показывают значительно лучшие результаты.