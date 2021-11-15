https://ria.ru/20211115/reznikov-1759187795.html

В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины

В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины - РИА Новости, 15.11.2021

В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе ожидается приезд в Вашингтон нового министра обороны Украины Алексея Резникова, где он встретится РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:26

2021-11-15T19:26

2021-11-15T19:26

в мире

украина

вашингтон (город)

министерство обороны сша

джон кирби

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе ожидается приезд в Вашингтон нового министра обороны Украины Алексея Резникова, где он встретится с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает телеканал CNN.По его словам, Резников и Остин обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

https://ria.ru/20211115/kuleba-1759125042.html

украина

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вашингтон (город), министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин