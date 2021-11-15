https://ria.ru/20211115/reznikov-1759187795.html
В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины
В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины - РИА Новости, 15.11.2021
В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе ожидается приезд в Вашингтон нового министра обороны Украины Алексея Резникова, где он встретится РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:26
2021-11-15T19:26
2021-11-15T19:26
в мире
украина
вашингтон (город)
министерство обороны сша
джон кирби
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что на этой неделе ожидается приезд в Вашингтон нового министра обороны Украины Алексея Резникова, где он встретится с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает телеканал CNN.По его словам, Резников и Остин обсудят ситуацию с региональной безопасностью.
https://ria.ru/20211115/kuleba-1759125042.html
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в мире, украина, вашингтон (город), министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин
В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины
Пентагон: новый глава Минобороны Украины Резников может посетить Вашингтон на этой неделе