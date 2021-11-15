https://ria.ru/20211115/rektor-1759137773.html

Мишустин сменил ректора Финансового университета

Мишустин сменил ректора Финансового университета - РИА Новости, 15.11.2021

Мишустин сменил ректора Финансового университета

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве, он будет руководить вузом ближайшие... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:32

2021-11-15T15:32

2021-11-15T15:42

финансовый университет при правительстве рф

михаил эскиндаров

общество

образование - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве, он будет руководить вузом ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что Станислав Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году окончил Саратовский экономический институт, а в последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области. Подчеркивается, что параллельно с административной деятельностью Станислав Прокофьев активно занимался наукой - он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления."Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза", - добавляется в сообщении.Отмечается, что Эскиндаров, известный российский экономист, профессор и академик, руководил университетом последние 15 лет и внёс неоценимый вклад в развитие одного из старейших российских вузов. В частности, университет получил право разрабатывать собственные образовательные стандарты, что говорит о высоком качестве подготовки выпускников и уровне образования.Он также вошёл в число первых 19 образовательных и 5 научных организаций России, получивших право на создание собственных диссертационных советов и присуждение собственных учёных степеней доктора и кандидата наук.

https://ria.ru/20211006/mgtu-1753395632.html

https://ria.ru/20210803/rektor-1744247133.html

https://ria.ru/20210702/kuzminov-1739678733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансовый университет при правительстве рф, михаил эскиндаров, общество, образование - общество, михаил мишустин, россия