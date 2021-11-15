Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/rektor-1759137773.html
Мишустин сменил ректора Финансового университета
Мишустин сменил ректора Финансового университета - РИА Новости, 15.11.2021
Мишустин сменил ректора Финансового университета
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве, он будет руководить вузом ближайшие... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:32
2021-11-15T15:42
финансовый университет при правительстве рф
михаил эскиндаров
общество
образование - общество
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186706_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8d71770d0704f3908e9e122a407d3e6b.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве, он будет руководить вузом ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что Станислав Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году окончил Саратовский экономический институт, а в последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области. Подчеркивается, что параллельно с административной деятельностью Станислав Прокофьев активно занимался наукой - он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления."Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза", - добавляется в сообщении.Отмечается, что Эскиндаров, известный российский экономист, профессор и академик, руководил университетом последние 15 лет и внёс неоценимый вклад в развитие одного из старейших российских вузов. В частности, университет получил право разрабатывать собственные образовательные стандарты, что говорит о высоком качестве подготовки выпускников и уровне образования.Он также вошёл в число первых 19 образовательных и 5 научных организаций России, получивших право на создание собственных диссертационных советов и присуждение собственных учёных степеней доктора и кандидата наук.
https://ria.ru/20211006/mgtu-1753395632.html
https://ria.ru/20210803/rektor-1744247133.html
https://ria.ru/20210702/kuzminov-1739678733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186706_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d042a90a66692a9e3f3201ca368c2e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финансовый университет при правительстве рф, михаил эскиндаров, общество, образование - общество, михаил мишустин, россия
15:32 15.11.2021 (обновлено: 15:42 15.11.2021)
 
Мишустин сменил ректора Финансового университета

Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета

CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве, он будет руководить вузом ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Новым ректором Финансового университета стал профессор Станислав Прокофьев. Руководить одним из ведущих российских вузов он будет ближайшие пять лет. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в документе.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 18:37
Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана
Отмечается, что Станислав Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году окончил Саратовский экономический институт, а в последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области. Подчеркивается, что параллельно с административной деятельностью Станислав Прокофьев активно занимался наукой - он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления.
"Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза", - добавляется в сообщении.
И. о. ректора Российского государственного университета имени Герцена Сергей Богданов
3 августа, 21:23
Ректора университета Герцена в Петербурге Богданова освободили от должности
Отмечается, что Эскиндаров, известный российский экономист, профессор и академик, руководил университетом последние 15 лет и внёс неоценимый вклад в развитие одного из старейших российских вузов. В частности, университет получил право разрабатывать собственные образовательные стандарты, что говорит о высоком качестве подготовки выпускников и уровне образования.
Он также вошёл в число первых 19 образовательных и 5 научных организаций России, получивших право на создание собственных диссертационных советов и присуждение собственных учёных степеней доктора и кандидата наук.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в ММПЦ МИА Россия сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению олимпиады Я – профессионал. 7 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 19:51
Экс-ректор ВШЭ Кузьминов прокомментировал назначение Анисимова
 
Финансовый университет при Правительстве РФМихаил ЭскиндаровОбществоОбразование - ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований