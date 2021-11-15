15:32 15.11.2021 (обновлено: 15:42 15.11.2021)
Мишустин сменил ректора Финансового университета
Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве, он будет руководить вузом ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Новым ректором Финансового университета стал профессор Станислав Прокофьев. Руководить одним из ведущих российских вузов он будет ближайшие пять лет. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в документе.
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Отмечается, что Станислав Прокофьев родился в Саратове. В 1989 году окончил Саратовский экономический институт, а в последующие годы работал на руководящих должностях в правительстве Саратовской области. Подчеркивается, что параллельно с административной деятельностью Станислав Прокофьев активно занимался наукой - он является доктором экономических наук, профессором, автором более 150 научных работ, в том числе учебников для студентов вузов в области финансов и государственного управления.
"Прежний ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров оставил свой пост в связи с достижением предельного возраста для замещения должности руководителя государственного вуза", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что Эскиндаров, известный российский экономист, профессор и академик, руководил университетом последние 15 лет и внёс неоценимый вклад в развитие одного из старейших российских вузов. В частности, университет получил право разрабатывать собственные образовательные стандарты, что говорит о высоком качестве подготовки выпускников и уровне образования.
Он также вошёл в число первых 19 образовательных и 5 научных организаций России, получивших право на создание собственных диссертационных советов и присуждение собственных учёных степеней доктора и кандидата наук.