https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759136935.html

В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах

В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021

В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко полагает, что в ближайшие дни Госдума начнет активную работу над законопроектом о куар-кодах, сенаторы готовы... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:26

2021-11-15T15:26

2021-11-15T15:28

распространение коронавируса

общество

госдума рф

совет федерации рф

здоровье - общество

инна святенко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b26e6aa772e72aed8e86d08f1cfd8af.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко полагает, что в ближайшие дни Госдума начнет активную работу над законопроектом о куар-кодах, сенаторы готовы рассмотреть после коллег закон в первоочередном порядке."Я думаю, в ближайшие дни Госдума приступит к активной работе над законопроектом (об обязательных куар-кодах)", - сказала политик в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что как только документ поступит в Совет Федерации, "будем рассматривать (его) в первоочередном порядке".Святенко также не видит необходимости внесения "большого количества поправок в данный закон". Она отметила, что он прописан четко, понятно, чтобы было понятно не только юристам, но и обычным гражданам.Сенатор также отметила, что некий переходный период, когда до 1 февраля будущего года граждане смогут предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, позволит подготовиться к реализации требований закона. При этом она напомнила, что требования о предъявлении QR-кодов уже действуют в ряде регионов.Законодатель также обратила внимание на то, что людям нужно по-прежнему соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, в том числе на транспорте.

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758825735.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, инна святенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии