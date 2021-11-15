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В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах
В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021
В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко полагает, что в ближайшие дни Госдума начнет активную работу над законопроектом о куар-кодах, сенаторы готовы... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:26
2021-11-15T15:26
2021-11-15T15:28
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко полагает, что в ближайшие дни Госдума начнет активную работу над законопроектом о куар-кодах, сенаторы готовы рассмотреть после коллег закон в первоочередном порядке."Я думаю, в ближайшие дни Госдума приступит к активной работе над законопроектом (об обязательных куар-кодах)", - сказала политик в понедельник в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что как только документ поступит в Совет Федерации, "будем рассматривать (его) в первоочередном порядке".Святенко также не видит необходимости внесения "большого количества поправок в данный закон". Она отметила, что он прописан четко, понятно, чтобы было понятно не только юристам, но и обычным гражданам.Сенатор также отметила, что некий переходный период, когда до 1 февраля будущего года граждане смогут предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, позволит подготовиться к реализации требований закона. При этом она напомнила, что требования о предъявлении QR-кодов уже действуют в ряде регионов.Законодатель также обратила внимание на то, что людям нужно по-прежнему соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, в том числе на транспорте.
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общество, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, инна святенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:26 15.11.2021 (обновлено: 15:28 15.11.2021)
В Совфеде ожидают скорое начало работы над законопроектом о QR-кодах
Сенатор Святенко допустила скорое начало работы Госдумы над законопроектом о QR-кодах