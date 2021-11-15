https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759094788.html

В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах

В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах

Меры по борьбе с COVID-19, которые принимают регионы, подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:33

2021-11-15T12:33

2021-11-15T13:11

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57379f02243a49c1184ee9bfc39f9316.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Меры по борьбе с COVID-19, которые принимают регионы, подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности", — сказал он журналистам.За деталями законопроектов Песков посоветовал обращаться в правительство."Только начинается работа в парламенте по этим законопроектам, поэтому вы чуть-чуть забегаете вперед", — добавил он.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Кроме того, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии