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В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах
Меры по борьбе с COVID-19, которые принимают регионы, подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:33
2021-11-15T12:33
2021-11-15T13:11
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общество
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Меры по борьбе с COVID-19, которые принимают регионы, подтверждают необходимость принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности", — сказал он журналистам.За деталями законопроектов Песков посоветовал обращаться в правительство."Только начинается работа в парламенте по этим законопроектам, поэтому вы чуть-чуть забегаете вперед", — добавил он.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Кроме того, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:33 15.11.2021 (обновлено: 13:11 15.11.2021)
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах
Песков: принимаемые регионами меры говорят об актуальности законопроекта о QR-кодах