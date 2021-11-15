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"Единая Россия" поддержит законопроект о QR-кодах

"Единая Россия" поддержит законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021

"Единая Россия" поддержит законопроект о QR-кодах

Фракция "Единая Россия" поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Селиверстов. РИА Новости, 15.11.2021

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Селиверстов.Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом."Поддержит", - сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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