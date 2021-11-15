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Путин исключил экс-главу горсовета Евпатории из состава Госсовета
Путин исключил экс-главу горсовета Евпатории из состава Госсовета - РИА Новости, 15.11.2021
Путин исключил экс-главу горсовета Евпатории из состава Госсовета
Президент РФ Владимир Путин исключил из состава Госсовета экс-главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко, которой ранее было предъявлено обвинение в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:44
2021-11-15T19:44
2021-11-15T19:44
политика
евпатория
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исключил из состава Госсовета экс-главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко, которой ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.Указ президента РФ о внесении изменений в состав Государственного совета РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Исключить из состава Совета <...> Харитоненко О. В.", - говорится в указе.В начале октября источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в рабочем кабинете Харитоненко и ее задержании. В конце октября Евпаторийский городской суд отстранил Харитоненко от должности на период следствия. Ей было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
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политика, евпатория, владимир путин, россия
Путин исключил экс-главу горсовета Евпатории из состава Госсовета
Путин исключил экс-главу горсовета Евпатории Харитоненко из состава Госсовета