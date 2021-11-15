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Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда
Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда - РИА Новости, 15.11.2021
Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года представить новые механизмы пополнения дорожных фондов с учетом перехода на зеленый... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:43
2021-11-15T18:43
экономика
владимир путин
игорь левитин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года представить новые механизмы пополнения дорожных фондов с учетом перехода на зеленый транспорт, говорится в сообщении на сайте Кремля."Представить предложения по модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива и необходимости обеспечения непрерывного финансирования предусмотренных Транспортной стратегией мероприятий по расширению, содержанию и ремонту автодорожной сети", - отмечается в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета от 19 октября.Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2022 года.Российские автодороги содержатся и строятся на деньги дорожных фондов, которые, в том числе, пополняются за счет акцизов на топливо. При этом на альтернативные виды топлива - газ и электричество - акциз не взимается. По мнению помощника президента РФ Игоря Левитина, переход на электрокары и автомобили на газе в РФ в перспективе может привести к внедрению платного проезда на всех дорогах.
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экономика, владимир путин, игорь левитин, россия
18:43 15.11.2021
 
Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда

Путин поручил продумать механизмы пополнения дорожного фонда с учетом зеленого транспорта

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года представить новые механизмы пополнения дорожных фондов с учетом перехода на зеленый транспорт, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Представить предложения по модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива и необходимости обеспечения непрерывного финансирования предусмотренных Транспортной стратегией мероприятий по расширению, содержанию и ремонту автодорожной сети", - отмечается в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета от 19 октября.
Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2022 года.
Российские автодороги содержатся и строятся на деньги дорожных фондов, которые, в том числе, пополняются за счет акцизов на топливо. При этом на альтернативные виды топлива - газ и электричество - акциз не взимается. По мнению помощника президента РФ Игоря Левитина, переход на электрокары и автомобили на газе в РФ в перспективе может привести к внедрению платного проезда на всех дорогах.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
17:39
Путин поручил предусмотреть расширение сети авиаперевозок внутри регионов
 
ЭкономикаВладимир ПутинИгорь ЛевитинРоссия
 
 
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