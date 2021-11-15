https://ria.ru/20211115/putin-1759178335.html

Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда

Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда - РИА Новости, 15.11.2021

Путин поручил продумать новые механизмы пополнения дорожного фонда

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года представить новые механизмы пополнения дорожных фондов с учетом перехода на зеленый... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:43

2021-11-15T18:43

2021-11-15T18:43

экономика

владимир путин

игорь левитин

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 марта 2022 года представить новые механизмы пополнения дорожных фондов с учетом перехода на зеленый транспорт, говорится в сообщении на сайте Кремля."Представить предложения по модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива и необходимости обеспечения непрерывного финансирования предусмотренных Транспортной стратегией мероприятий по расширению, содержанию и ремонту автодорожной сети", - отмечается в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета от 19 октября.Поручение должно быть исполнено до 30 марта 2022 года.Российские автодороги содержатся и строятся на деньги дорожных фондов, которые, в том числе, пополняются за счет акцизов на топливо. При этом на альтернативные виды топлива - газ и электричество - акциз не взимается. По мнению помощника президента РФ Игоря Левитина, переход на электрокары и автомобили на газе в РФ в перспективе может привести к внедрению платного проезда на всех дорогах.

https://ria.ru/20211115/aviaperevozki-1759166670.html

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экономика, владимир путин, игорь левитин, россия