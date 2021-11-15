https://ria.ru/20211115/putin-1759167340.html

Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года

Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года - РИА Новости, 15.11.2021

Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:43

2021-11-15T17:43

2021-11-15T17:51

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759109836_0:186:3078:1917_1920x0_80_0_0_c6b4bcfd44a40516e6e1833577b29a8b.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... доработать с учетом состоявшегося обсуждения и утвердить одобренную на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в перечне.Срок исполнения поручения - 20 декабря.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия