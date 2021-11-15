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Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года
Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года - РИА Новости, 15.11.2021
Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:43
2021-11-15T17:43
2021-11-15T17:51
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... доработать с учетом состоявшегося обсуждения и утвердить одобренную на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в перечне.Срок исполнения поручения - 20 декабря.
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экономика, владимир путин, россия
17:43 15.11.2021 (обновлено: 17:51 15.11.2021)
Путин поручил к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года
Путин поручил правительству к 20 декабря доработать Транспортную стратегию до 2030 года