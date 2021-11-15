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Европа готова ругать Путина даже за плохую погоду. Почему?
Экс-глава ЕП объяснил, почему Путина готовы ругать даже за плохую погоду - РИА Новости, 15.11.2021
Европа готова ругать Путина даже за плохую погоду. Почему?
Европейские журналисты обвиняют Кремль и президента Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, заявил в интервью... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:02
2021-11-15T10:42
в мире
владимир путин
евросоюз
мартин шульц
европарламент
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейские журналисты обвиняют Кремль и президента Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, заявил в интервью "Коммерсанту" председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц."Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей", — объяснил он.Шульц подчеркнул, что к таким комплексным вопросам, как ответственность за энергетический кризис, стоит "подходить со всех сторон". При этом он пошутил, что раньше в плохой погоде обвиняли социал-демократов, поэтому он будет рад, если осадки начнут "списывать на Путина".В последнее время западные СМИ часто публиковали статьи, в которых утверждалось, что Москва использует газовые поставки как рычаг политического давления. Российское правительство многократно заявляло, что в экспорте топлива в ЕС речь идет исключительно об экономическом интересе.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Эксперты связывают такое подорожание с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html
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в мире, владимир путин, евросоюз, мартин шульц, европарламент, россия
10:02 15.11.2021 (обновлено: 10:42 15.11.2021)
 
Экс-глава ЕП объяснил, почему Путина готовы ругать даже за плохую погоду

Экс-глава ЕП Шульц заявил, что нападки на Путина связаны c устройством власти в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейские журналисты обвиняют Кремль и президента Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, заявил в интервью "Коммерсанту" председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.
"Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей", — объяснил он.
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Шульц подчеркнул, что к таким комплексным вопросам, как ответственность за энергетический кризис, стоит "подходить со всех сторон". При этом он пошутил, что раньше в плохой погоде обвиняли социал-демократов, поэтому он будет рад, если осадки начнут "списывать на Путина".
В последнее время западные СМИ часто публиковали статьи, в которых утверждалось, что Москва использует газовые поставки как рычаг политического давления. Российское правительство многократно заявляло, что в экспорте топлива в ЕС речь идет исключительно об экономическом интересе.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Эксперты связывают такое подорожание с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
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