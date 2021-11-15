https://ria.ru/20211115/putin-1759059527.html

Европа готова ругать Путина даже за плохую погоду. Почему?

Экс-глава ЕП объяснил, почему Путина готовы ругать даже за плохую погоду - РИА Новости, 15.11.2021

Европа готова ругать Путина даже за плохую погоду. Почему?

Европейские журналисты обвиняют Кремль и президента Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, заявил в интервью... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:02

2021-11-15T10:02

2021-11-15T10:42

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владимир путин

евросоюз

мартин шульц

европарламент

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейские журналисты обвиняют Кремль и президента Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, заявил в интервью "Коммерсанту" председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц."Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей", — объяснил он.Шульц подчеркнул, что к таким комплексным вопросам, как ответственность за энергетический кризис, стоит "подходить со всех сторон". При этом он пошутил, что раньше в плохой погоде обвиняли социал-демократов, поэтому он будет рад, если осадки начнут "списывать на Путина".В последнее время западные СМИ часто публиковали статьи, в которых утверждалось, что Москва использует газовые поставки как рычаг политического давления. Российское правительство многократно заявляло, что в экспорте топлива в ЕС речь идет исключительно об экономическом интересе.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Эксперты связывают такое подорожание с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ria.ru/20211110/gaz-1758472195.html

https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html

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в мире, владимир путин, евросоюз, мартин шульц, европарламент, россия