Псаки выступила в защиту Камалы Харрис
Псаки резко ответила на критику деятельности Харрис на посту вице-президента
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки резко ответила на критику деятельности Камалы Харрис на посту вице-президента со стороны ее помощников и других членов администрации США.
Ранее бывшие и нынешние помощники Харрис, члены администрации, демократы и другие чиновники в интервью телеканалу CNN выступили с критикой вице-президента, заявив, что Харрис "не подготовлена" к выполнению своих обязанностей. По словам источников, сама вице-президент также жаловалась, что чувствует себя ограниченной в своей политической деятельности.
"Для всех, кому нужно это услышать. Харрис является не только очень важным партнером для (президента Джо) Байдена, но и смелым лидером, взявшим на себя решение ключевых, важных задач, стоящих перед страной, от обеспечения избирательного права до устранения коренных причин миграции и расширения сети высокоскоростной связи", - написала Псаки в Twitter.
В конце сентября многие республиканцы в Конгрессе США потребовали отправить в отставку президента Байдена, заявив о его ошибках при выводе войск из Афганистана. При этом претензии распространялись и на вице-президента Харрис, на импичменте которой также настаивали республиканцы. По их словам, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса.