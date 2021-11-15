https://ria.ru/20211115/psaki-1759051109.html

Псаки выступила в защиту Камалы Харрис

Псаки выступила в защиту Камалы Харрис - РИА Новости, 15.11.2021

Псаки выступила в защиту Камалы Харрис

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки резко ответила на критику деятельности Камалы Харрис на посту вице-президента со стороны ее помощников и других членов... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:36

2021-11-15T08:36

2021-11-15T08:36

в мире

сша

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки резко ответила на критику деятельности Камалы Харрис на посту вице-президента со стороны ее помощников и других членов администрации США.Ранее бывшие и нынешние помощники Харрис, члены администрации, демократы и другие чиновники в интервью телеканалу CNN выступили с критикой вице-президента, заявив, что Харрис "не подготовлена" к выполнению своих обязанностей. По словам источников, сама вице-президент также жаловалась, что чувствует себя ограниченной в своей политической деятельности."Для всех, кому нужно это услышать. Харрис является не только очень важным партнером для (президента Джо) Байдена, но и смелым лидером, взявшим на себя решение ключевых, важных задач, стоящих перед страной, от обеспечения избирательного права до устранения коренных причин миграции и расширения сети высокоскоростной связи", - написала Псаки в Twitter.В конце сентября многие республиканцы в Конгрессе США потребовали отправить в отставку президента Байдена, заявив о его ошибках при выводе войск из Афганистана. При этом претензии распространялись и на вице-президента Харрис, на импичменте которой также настаивали республиканцы. По их словам, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/ssha-1756562730.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, камала харрис