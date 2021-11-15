https://ria.ru/20211115/proverka-1759057053.html

В Тульской области начали проверку из-за инцидента в больнице

В Тульской области начали проверку из-за инцидента в больнице - РИА Новости, 15.11.2021

В Тульской области начали проверку из-за инцидента в больнице

Полиция проводит проверку в связи с инцидентом в одной из больниц Тульской области, куда ворвались неизвестные и повредили имущество, никто не пострадал,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:39

2021-11-15T09:39

2021-11-15T09:39

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом в одной из больниц Тульской области, куда ворвались неизвестные и повредили имущество, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Местные СМИ сообщили о том, что в больницу города Новомосковска ворвались четверо мужчин, сломали дверь, телефон, якобы напали на охранника. СМИ предположили, что это родственники скончавшегося пациента."В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в комментарии Минздрава области, предоставленном РИА Новости.В Минздраве не уточнили детали инцидента.

https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тульская область