https://ria.ru/20211115/prokat-1759061627.html
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные - РИА Новости, 15.11.2021
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 218 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:11
2021-11-15T10:11
2021-11-15T10:11
культура
джеймс бонд
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 218 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В фильме "Марвел" бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появилась на Земле пять миллионов лет назад. Они скрываются от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных Девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм "Кощей. Начало" со сборами 29,6 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о Белом призраке, способном уничтожить весь мир, который нагрянул в Дивноземское княжество. Под силу остановить его только одному герою - он молод, силен, водит байк, и его зовут Кощей.На третьем месте фильм "Неисправимый Рон" со сборами 23,3 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, умеющего двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Не время умирать", собравший за выходные 19,1 миллиона рублей. По сюжету фильма агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в MI6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру.На пятом месте - трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 16,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.
https://ria.ru/20211108/vechnye-1757589341.html
https://ria.ru/20211007/bond-1753364745.html
https://ria.ru/20211114/kino-1758732421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс бонд, новости культуры, кино и сериалы
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Фильм "Вечные" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 218 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com
.
В фильме "Марвел" бессмертная раса суперлюдей, которых называют Вечные, появилась на Земле пять миллионов лет назад. Они скрываются от человеческой цивилизации, защищая при этом людей от злобных Девиантов. Однако происходят события, которые заставляют Вечных воссоединиться и выйти на свет.
Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм "Кощей. Начало" со сборами 29,6 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о Белом призраке, способном уничтожить весь мир, который нагрянул в Дивноземское княжество. Под силу остановить его только одному герою - он молод, силен, водит байк, и его зовут Кощей.
На третьем месте фильм "Неисправимый Рон" со сборами 23,3 миллиона рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике Барни, который чувствует себя чужим среди сверстников из-за того, что у него нет Би-бота, умеющего двигаться, говорить, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях, узнавать о новостях и поддерживать связь с одноклассниками. Но однажды он получает такого робота в подарок. Тот оказывается бракованным, и Барни решает самостоятельно научить его всему.
Четвертую позицию в рейтинге занял фильм "Не время умирать", собравший за выходные 19,1 миллиона рублей. По сюжету фильма агент 007 Джеймс Бонд оставил оперативную службу в MI6 и живет на Ямайке. Но после просьбы о помощи своего старого друга Бонд снова возвращается в игру.
На пятом месте - трехмерный анимационный фильм "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 16,3 миллиона рублей. Картина рассказывает о членах семьи Аддамс, которые загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям.