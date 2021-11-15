https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759089399.html
В Новосибирской области три человека погибли от отравления угарным газом
В Новосибирской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 15.11.2021
В Новосибирской области три человека погибли от отравления угарным газом
Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Искитимском районе Новосибирской области, по предварительным данным, причиной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:15
2021-11-15T12:15
2021-11-15T12:15
происшествия
новосибирская область
искитимский район
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в Искитимском районе Новосибирской области, по предварительным данным, причиной смерти людей стала неисправная печка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что причиной гибели людей, по предварительным данным, стала неисправность печного оборудования.
https://ria.ru/20211012/gaz-1754131965.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, искитимский район
В Новосибирской области три человека погибли от отравления угарным газом
Источник: три человека погибли, отравившись угарным газом в частном доме в Новосибирской области