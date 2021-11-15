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В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине
В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине - РИА Новости, 15.11.2021
В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине
Подросток без водительских прав за рулем угнанной иномарки спровоцировал столкновение с большегрузом на трассе в Приморье, двое его пассажиров 16 и 18 лет... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T07:26
2021-11-15T07:26
2021-11-15T07:26
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Подросток без водительских прав за рулем угнанной иномарки спровоцировал столкновение с большегрузом на трассе в Приморье, двое его пассажиров 16 и 18 лет погибли, сообщает региональное УМВД РФ.Отмечается, что на 606 километре автодороги "Хабаровск - Владивосток" столкнулись Toyota Corolla и большегруз Volvo. За рулем Toyota Corolla находился 17-летний подросток.Водитель Volvo не пострадал. Установлено, что сидевший за рулем подросток не имел водительских прав, а автомобиль Toyota Corolla находился в розыске.Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".
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происшествия, владивосток, хабаровск
В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине
В Приморье подросток на угнанной иномарке спровоцировал ДТП, двое его пассажиров погибли
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости.
Подросток без водительских прав за рулем угнанной иномарки спровоцировал столкновение с большегрузом на трассе в Приморье, двое его пассажиров 16 и 18 лет погибли, сообщает региональное УМВД РФ
.
Отмечается, что на 606 километре автодороги "Хабаровск - Владивосток" столкнулись Toyota Corolla и большегруз Volvo. За рулем Toyota Corolla находился 17-летний подросток.
"По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу большегрузному транспортному средству, спровоцировав ДТП. Сам водитель Toyota Corolla получил травму предплечья и был госпитализирован. Его пассажиры – молодые люди в возрасте 16 и 18 лет – скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Водитель Volvo не пострадал. Установлено, что сидевший за рулем подросток не имел водительских прав, а автомобиль Toyota Corolla находился в розыске.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".