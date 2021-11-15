https://ria.ru/20211115/primore-1759048317.html

В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине

В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине - РИА Новости, 15.11.2021

В Приморье два подростка погибли в ДТП на угнанной машине

Подросток без водительских прав за рулем угнанной иномарки спровоцировал столкновение с большегрузом на трассе в Приморье, двое его пассажиров 16 и 18 лет... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T07:26

2021-11-15T07:26

2021-11-15T07:26

происшествия

владивосток

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Подросток без водительских прав за рулем угнанной иномарки спровоцировал столкновение с большегрузом на трассе в Приморье, двое его пассажиров 16 и 18 лет погибли, сообщает региональное УМВД РФ.Отмечается, что на 606 километре автодороги "Хабаровск - Владивосток" столкнулись Toyota Corolla и большегруз Volvo. За рулем Toyota Corolla находился 17-летний подросток.Водитель Volvo не пострадал. Установлено, что сидевший за рулем подросток не имел водительских прав, а автомобиль Toyota Corolla находился в розыске.Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

владивосток

хабаровск

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2021

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происшествия, владивосток, хабаровск