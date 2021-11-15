https://ria.ru/20211115/prigovor-1759143512.html

Житель Чебоксар, насильно целовавший чужого ребенка, получил 12 лет колонии

Житель Чебоксар, насильно целовавший чужого ребенка, получил 12 лет колонии - РИА Новости, 15.11.2021

Житель Чебоксар, насильно целовавший чужого ребенка, получил 12 лет колонии

Жителя Чебоксар, который насильно целовал маленькую девочку, признали виновным в действиях сексуального характера в отношении ребенка и осудили на 12 лет... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:02

2021-11-15T16:02

2021-11-15T21:27

происшествия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Жителя Чебоксар, который насильно целовал маленькую девочку, признали виновным в действиях сексуального характера в отношении ребенка и осудили на 12 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК России по Чувашии.Ряд Telegram-каналов разместил видео, как взрослый мужчина на скамейке возле подъезда целует в губы пятилетнюю девочку, которая пытается вырваться. Сообщается, что это не его ребенок. Снявшие видео соседи вызвали полицию.Следствием и судом установлено, что днем 6 августа в городе Чебоксары 44-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсел на скамейку к знакомой пятилетней девочке, находившейся около входа в свой подъезд, и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Очевидицей произошедшего стала соседка, которая обратилась в правоохранительные органы. В тот же день обвиняемый, который проживает в том же многоквартирном доме, был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России о действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней с использованием ее беспомощного ввиду возраста состояния."Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено. Расследование уголовного дела завершено, после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУ СК.Отмечается, что в ходе следствия с пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

https://ria.ru/20211110/prigovor-1758368857.html

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чебоксары

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия