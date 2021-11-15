https://ria.ru/20211115/prezident-1759046237.html

Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах

Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах - РИА Новости, 15.11.2021

Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах

Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 45,58% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T06:10

2021-11-15T06:10

2021-11-15T06:14

в мире

болгария

румен радев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758743998_0:189:2544:1620_1920x0_80_0_0_50edff807b6d45123adf6d6c5c05edc5.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 45,58% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 10,89% бюллетеней.Чтобы одержать победу в первом туре Радеву необходимо получить более 50% голосов.По данным ЦИК, на второе место выходит глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы - у него 20%. Третье место с 19,16% голосов занимает профессор Атанас Герджиков, представляющий правую партию ГЕРБ.Следом идут лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали свои голоса 4,51% избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, которого поддержали 3,42% голосовавших. Данные приводятся по состоянию на 4.00 (5.00 мск).В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента. Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.На парламентских выборах, согласно первым данным ЦИК, первое место занимает центристская партия "Продолжаем перемены" с 24,86% голосов. Один из ее лидеров Кирил Петков ранее заявил о поддержке Радева.

https://ria.ru/20211114/bolgariya-1759033994.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, болгария, румен радев