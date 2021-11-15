https://ria.ru/20211115/prezident-1759046237.html
Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах
Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах - РИА Новости, 15.11.2021
Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах
Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 45,58% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T06:10
2021-11-15T06:10
2021-11-15T06:14
в мире
болгария
румен радев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Действующий президент Болгарии Румен Радев набирает 45,58% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 10,89% бюллетеней.Чтобы одержать победу в первом туре Радеву необходимо получить более 50% голосов.По данным ЦИК, на второе место выходит глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы - у него 20%. Третье место с 19,16% голосов занимает профессор Атанас Герджиков, представляющий правую партию ГЕРБ.Следом идут лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали свои голоса 4,51% избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, которого поддержали 3,42% голосовавших. Данные приводятся по состоянию на 4.00 (5.00 мск).В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента. Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.На парламентских выборах, согласно первым данным ЦИК, первое место занимает центристская партия "Продолжаем перемены" с 24,86% голосов. Один из ее лидеров Кирил Петков ранее заявил о поддержке Радева.
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в мире, болгария, румен радев
06:10 15.11.2021 (обновлено: 06:14 15.11.2021)
Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах
Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах с 45,58 процента голосов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Действующий президент Болгарии Румен Радев
набирает 45,58% голосов на выборах, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 10,89% бюллетеней.
Чтобы одержать победу в первом туре Радеву необходимо получить более 50% голосов.
По данным ЦИК, на второе место выходит глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы - у него 20%. Третье место с 19,16% голосов занимает профессор Атанас Герджиков, представляющий правую партию ГЕРБ.
Следом идут лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали свои голоса 4,51% избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, которого поддержали 3,42% голосовавших. Данные приводятся по состоянию на 4.00 (5.00 мск).
В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента. Отличительной чертой выборов стала низкая явка, которая, по оценкам социологических агентств, не достигла 40%.
На парламентских выборах, согласно первым данным ЦИК, первое место занимает центристская партия "Продолжаем перемены" с 24,86% голосов. Один из ее лидеров Кирил Петков ранее заявил о поддержке Радева.