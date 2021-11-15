Посол Бразилии в России заинтересовался "Енисейской Сибирью"
Посол Бразилии в России Соарес заинтересовался "Енисейской Сибирью"
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Посол Бразилии в России Баэна Соарес, после презентации в Москве крупного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", объединяющего три региона России - Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва, выразил заинтересованность и намерен лично побывать в регионах в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Красноярского края.
По ее данным, 11 ноября в культурном центре при министерстве иностранных дел РФ прошла презентация регионов Енисейской Сибири, где главам дипломатических представительств иностранных государств представили инвестиционный, культурный и туристический потенциал регионов-участниц. В презентации приняли участие представители 49 стран.
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Глава МИД Сергей Лавров во время презентации отметил, что реализуемый с 2018 года комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" ознаменовал новый этап в развитии Восточно-Сибирского экономического района. Инвестиционная стоимость проекта составила более 1,9 триллиона рублей.
"Хотел бы поблагодарить организаторов за проведение такого прекрасного мероприятия. Я узнал много нового о регионе, в частности, о горнодобывающей и инженерной промышленности, о туризме. Также увидел много интересных инициатив и хочу получить более подробную информацию о некоторых проектах, чтобы понять, какую работу мы могли бы провести в этом направлении. В ближайшее время я обязательно побываю в "Енисейской Сибири", - приводит пресс-служба слова посла Бразилии.
Промышленный, культурный и туристический потенциал Красноярского края презентовал губернатор края Александр Усс.
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"За последние три года краю удалось сделать мощный рывок и войти в пятерку российских лидеров по уровню инвестиционного потенциала. В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил почти 4,6 миллиарда долларов, что на треть больше прошлогоднего результата. Основными торговыми партнерами в этом году традиционно стали Китай, США, Нидерланды и Германия. Такая активность напрямую связана с реализацией комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который объединяет более 60 компаний, реализующих 32 проекта", - сказал Усс.
Говоря о туристическом потенциале края, губернатор подчеркнул, что ежегодно регион посещают порядка 850 тысяч туристов, из которых 10% – иностранцы. На сегодняшний день края имеет широкие возможности для самого разнообразного отдыха.
Глава Хакасии Валентин Коновалов отметил, что республика в составе "Енисейской Сибири" реализует 11 комплексных инвестиционных проектов общей стоимостью 293 миллиарда рублей. В результате планируется создать 7 тысяч новых рабочих мест. Он отметил что в Хакасии идет активная работа по улучшению сервиса и повышению качества туристской инфраструктуры. Ее результатом стало признание региона на международном и российском уровнях.
По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, инвестиционный потенциал республики связан с богатейшим минеральными запасами и пограничным положением. Идет работа "над превращением республики в трансграничный транспортный коридор". Проект имеет несколько решений – железная дорога, автомобильное сообщение, авиаперевозки.