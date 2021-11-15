https://ria.ru/20211115/pomosch-1759043189.html

Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса

Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021

Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса

Чехия готова в случае необходимости оказать помощь Польше в ситуации на польско-белорусской границе, сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек после... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T02:51

2021-11-15T02:51

2021-11-15T02:57

в мире

белоруссия

чехия

польша

якуб кулганек

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Чехия готова в случае необходимости оказать помощь Польше в ситуации на польско-белорусской границе, сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек после телефонного разговора с главой польской дипломатии Збигневом Рау.Ранее в ответ на призыв ряда чешских депутатов направить в Польшу полицейских для помощи на границе с Белоруссией Кулганек заявил, что Прага находится в контакте с Варшавой, уже предлагала свою помощь и, в случае соответствующей просьбы, готово будет оказать всю необходимую поддержку.Кроме того, по словам Кулганека, в понедельник на полях встречи глав МИД Евросоюза состоится встреча глав дипведомств стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия), которые обсудят ситуацию на польско-белорусской границе.Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники заявили, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.Запад возлагает ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://radiosputnik.ria.ru/20211114/putin-1758992744.html

https://ria.ru/20211114/sovet-1758994317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, чехия, польша, якуб кулганек, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии