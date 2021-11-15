02:51 15.11.2021 (обновлено: 02:57 15.11.2021)
Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
Чехия выразила готовность помочь Варшаве в ситуации на польско-белорусской границе
ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Чехия готова в случае необходимости оказать помощь Польше в ситуации на польско-белорусской границе, сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек после телефонного разговора с главой польской дипломатии Збигневом Рау.
"Мы (с Рау) обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил поддержку Польше и подтвердил нашу готовность оказать нашу помощь в случае необходимости", - написал Кулганек в Twitter.
Ранее в ответ на призыв ряда чешских депутатов направить в Польшу полицейских для помощи на границе с Белоруссией Кулганек заявил, что Прага находится в контакте с Варшавой, уже предлагала свою помощь и, в случае соответствующей просьбы, готово будет оказать всю необходимую поддержку.
Ситуация на границе
Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники заявили, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.
Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.
Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.
Запад возлагает ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".